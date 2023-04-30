В апреле, после полугодового перерыва, Украина экспортировала 90 тыс. МВт-ч электроэнергии

Украина перестала экспортировать электроэнергию в октябре 2022 года. В апреле, после полугодового перерыва, страна продала 89,7 тыс. МВт-ч за границу. Такую информацию сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E.

Больше электроэнергии поступило в Молдову - более 40 тыс. МВт-ч, еще 30,4 тыс. МВт-ч экспортировали в Польшу и 19,2 тыс. МВт-ч - в Словакию.

“Что касается Молдовы, трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность сечения для экспорта и в последние дни бронировали около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. На рынке утверждают, что большая часть поставленной в Молдову э/э продолжает идти в Румынию”, - отмечают в сообщении.

Отметим, Укрэнерго и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Из зоны континентальной Европы в блок "Украина – Молдова" можно будет импортировать до 1050 МВт, что на 200 МВт больше.

Напомним, 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию. Речь идет об объеме 200 МВт каждый час.

Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года. В октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

По предварительным оценкам, основанным на информации, предоставленной властям убытки энергетической инфраструктуры Украины в результате военных действий к концу декабря 2022 года выросли в пять раз относительно оценки на 1 июня и превышали 10 миллиардов долларов .