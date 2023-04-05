В ПРООН озвучили оценки ущерба для энергетики Украины от войны в 2022 году

По предварительным оценкам, основанным на информации, предоставленной властями Украины, энергетическими компаниями и другими источниками, ущерб энергетической инфраструктуре Украины в результате военных действий к концу декабря 2022 года вырос впятеро относительно оценки на 1 июня и превышал 10 миллиардов долларов.

Об этом говорится в опубликованном 5 апреля отчете Программы развития ООН в Украине и Всемирного банка за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, составленном в сотрудничестве с властями Украины по методологии быстрой оценки ущерба и потребностей, применяемой ПРООН и ВБ во всем мире после стихийных бедствий и конфликтов для планирования восстановления.

В частности, наибольшие объемы ущерба по состоянию на конец 2022 года приходились на сферу электроэнергетики - около 6,5 миллиардов долларов, в том числе 3,9 миллиарда в секторе генерации и 1,9 миллиарда долларов в секторе передачи электроэнергии.

Авторы отчета напоминают, что с 10 октября 2022 года энергетическая инфраструктура Украины подверглась обстрелам более 1500 ракетами и беспилотниками, а также артобстрелам. Из этого числа более 100 ракет поразили крупные энергетические объекты.

Указывается, что генерирующие мощности Украины в 2022 году сократились на 61,4% - с 36 ГВт до 13,9 ГВт, в том числе из-за ущерба от атак российских ракет и беспилотников. Около 10 ГВт установленной мощности остается на территориях, находящихся под российской оккупацией, в том числе Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт.

Оценка ущерба атомным электростанциям в концу году составила 770 миллионов долларов, что в основном приходится на упомянутую Запорожскую АЭС. Отмечается, что разрушена почти вся высоковольтная сеть 750 кВ, используемую для подачи электроэнергии от ЗАЭС в оккупированные районы.

При этом из 94 высоковольтных трансформаторных подстанций, расположенных на подконтрольных Украине территориях, ракетами или беспилотниками была повреждена или уничтожена 41, причем из этого числа большинство подвергались ударам более одного раза.

Общий ущерб в сфере распределения электроэнергии оценивается примерно в 404 миллиона долларов (без учета активов, находящихся на оккупированных территориях).

Ущерб газовому сектору Украины оценен в сумму около 1,2 миллиарда долларов (против 500 миллионов долларов на 1 июня), включая ущерб газораспределительной инфраструктуре и газотранспортной системе.

Так, были повреждены или разрушены магистральные газопроводы общей протяженностью 27 км (из них восстановлено 15 км), газопроводы-отводы протяженностью около 20 км (из них восстановлено 17 км).

Повреждены или разрушены три компрессорные станции (восстановлена лишь одна). Также отключено 175 газораспределительных пунктов (из них восстановлено 92), повреждено и отключено 23 газорегуляторных пункта (из них отремонтировано лишь четыре).

Ущерб же топливному сектору, включая склады и заправочные станции, оценивается почти в 1,7 миллиарда долларов. При этом потери для угольной и горнодобывающей промышленности пока не оценены количественно, поскольку многие шахты находятся на оккупированной территории или в зонах боевых действий.

В свою очередь, общая сумма ущерба сектору теплоснабжения указана как 1,2 миллиарда долларов, однако отмечается, что она, скорее всего, занижена, учитывая отсутствие достоверной информации из оккупированных районов, в которых, как считается, централизованное теплоснабжение было повреждено или уничтожено. Указано, что повреждения получили 580 тепловых котельных и центральных тепловых пунктов из 24 тысяч 548, имевшихся в Украине перед войной.

"Большая часть инфраструктуры централизованного теплоснабжения в пострадавших от войны районах повреждена без возможности восстановления. Кроме того, большое количество комбинированных теплоэлектростанций подверглось атаке, что поставило под угрозу централизованное в пострадавших городах", - отмечается в отчете.

В целом повреждения энергетической инфраструктуры с октября, а также потеря Украиной доступа к объектам на оккупированных территориях привели к перебоям в энергоснабжении более 12 миллионов человек, нарушением интернет-связи, а также систем водоснабжения и отопления в условиях морозов.

Согласно оценкам, основанным на данных "Укрэнерго", среднему украинскому домохозяйству пришлось выдержать совокупно пять недель без электричества с 10 октября и до конца декабря 2022 года, то есть около половины всего времени.

"Вызванные этим перебои в газоснабжении и сетях централизованного теплоснабжения, а также в электроснабжении также существенно повлияли на доставку воды в крупные города, а также оказали значительное влияние на телекоммуникационный и банковский сектор, в частности на обработку платежей. Атаки также негативно повлияли на оперативную жизнеспособность страны и привели к экономической стагнации", - указывают в ПРООН и ВБ.

Напомним также, что в начале марта статистику по российским авиаударам по объектам украинской энергетической инфраструктуры озвучили в Офисе генерального прокурора. Как заявлял Андрей Костин, за первый год войны было нанесено 255 ударов по 112 объектам энергетики.