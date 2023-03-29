Миллиарды для восстановления после обстрелов. Нужен ли Украине экспорт электроэнергии в ЕС?

В 2022 году Украина за три месяца заработала на экспорте электроэнергии 5 млрд. гривен. Экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов критической инфраструктуры. Сейчас при профиците электроэнергии и острой необходимости средств для восстановления поврежденной инфраструктуры вполне логично было бы возобновить экспорт. Этот вопрос рассматривается в Минэнерго, однако министерство пока не спешит принимать решения о возобновлении экспорта.

Экспорт электроэнергии в Европейский союз стал возможным после того, как Украина синхронизировала свою энергосистему с энергосистемой континентальной Европы. В 2022 году Украина начала экспортировать электроэнергию в соседние страны ЕС 30 июня и приостановила после массированных ракетных обстрелов инфраструктуры 10 октября. В общей сложности за чуть более трех месяцев пока продолжался экспорт оператору системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" удалось заработать на аукционах по продаже доступа к межгосударственным электросетям в направлении Словакии и Румынии 4,9 млрд гривен.

Начав со 100 МВт в конце июня, уже в сентябре эти объемы удалось довести до 300 МВт-ч . Хотя украинское правительство имело достаточно амбициозные планы нарастить объемы экспорта до 1 ГВт , что существенно увеличило бы экспортные поступления и несколько поддержало бы бюджет воюющей страны.

Однако из-за атак россиян на энергетическую инфраструктуру этим планам не удалось осуществиться и после массированной атаки на инфраструктуру 10 октября экспорт был прекращен. Хотя конспирологические теории популярны среди пользователей соцсетей во времена регулярных отключений электроэнергии и кремлевская пропаганда и утверждали обратное. Напротив, уже в конце октября государственный трейдер “Энергетическая компания Украины” начала тестировать импорт электроэнергии из ЕС. И именно импорт электроэнергии из Европы помог украинцам пережить зимние праздники почти без отключений света .

В начале февраля энергосистему удалось несколько стабилизировать, а Укрэнерго удалось отказаться от практики веерных отключений. Вместе с этим отопительный сезон завершается, а энергетические компании входят в сезон пониженного потребления, а также восстановление энергоблоков и инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов . Для этого как государственным, так и частным энергетическим компаниям нужны значительные средства – только энергохолдинг ДТЭК оценил ущерб от российских ракетных атак в 6 млрд гривен . Одним из путей получения необходимых средств является повышение тарифов как для промышленного сектора, так и для бытовых потребителей . Альтернативой этому могут стать такие инструменты, как международная помощь и возобновление экспорта.

Возобновление экспорта довольно очевидный шаг, но здесь не все так просто. С одной стороны, большая выручка от экспорта электроэнергии в прошлом году объясняется значительным взлетом цен на энергоресурсы в ЕС и энергетическим кризисом. Сейчас, когда энергетический кризис в ЕС уже почти закончился , а российский "Газпром" уже окончательно потерял влияние на европейском рынке , цены на электроэнергию в некоторых странах ЕС даже ниже, чем в Украине. Так что в случае возобновления экспорта прошлогодних доходов уже не будет.

Еще один сдерживающий фактор – ограниченная пропускная способность межгосударственных сетей: в начале января зимой Украина могла импортировать 600 МВт-ч днем и 700 ночью. Сейчас идет работа по увеличению пропускной способности пересечений, но когда она завершится и на сколько увеличат пропускную способность, пока не известно. Кроме того, энергосистема все еще остается нестабильной, а риски ракетных обстрелов энергоблоков и подстанций остаются вполне реальной угрозой.

Цены на электроэнергию в ЕС существенно ниже, чем в прошлом году

Ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский говорит, что перед тем как говорить о целесообразности нужно производителям электроэнергии нужно в первую очередь закрыть потребности отечественных потребителей.

“В общем, профицит электроэнергии, который останется после покрытия потребностей украинских потребителей, нужно экспортировать. Зачем? Нам нужны средства, чтобы ликвидировать огромный дефицит, сформировавшийся на рынке электрической энергии. По моим оценкам этот дефицит составляет 20 млрд гривен и чтобы покрыть его мы можем или дальше повышать или получать доход от других видов деятельности, например экспорта электроэнергии. Конечно, об экспорте можно говорить только при условиях полного покрытия потребностей украинских потребителей”, - говорит Белявский.

Однако, эксперт отмечает, что сейчас цены на электроэнергию в соседних с Украиной стран Европейского союза значительно ниже, чем была в 2022 году. К примеру, по оценке Белявского, в апреле стоимость МВт-ч в соседних европейских странах не будет превышать 95 евро, тогда как в июле-августе прошлого года цена колебалась от 135 до 175 евро за МВт-ч. Таким образом, тех доходов, которые Украина получала от экспорта в прошлом году уже не будет.

Сейчас цена электроэнергии около 108-105 евро за МВт-час, а в Украине 77,6 евро за МВт-час. Хотя сейчас вторая половина марта и кое-где столбики термометра опускаются ниже нуля. А в апреле более планово наступит фактически график летнего потребления энергоресурсов, что скажется и на уменьшении котировок электроэнергии. Поэтому больших заработков от экспорта, конечно, не будет, это нужно понимать. Но экспортировать нужно для того, чтобы снизить дефицит средств на рынке электроэнергии Украины”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что сверхвысокие цены на электроэнергию в 2022 году в ЕС были вызваны энергетическим кризисом, спровоцированным действиями российского "Газпрома". Так как в Европе достаточно много тепловой генерации, работающей на природном газе. Таким образом, аномальные котировки на газовом рынке спровоцировали рост цены на электроэнергию в Европе.

“В сентябре 2022 года цена электроэнергии в Румынии стоила 306 евро за МВт-час, в то время как в Украине ценовой индикатив базовой нагрузки был 89 евро за МВт-час. Сейчас цена электроэнергии в Румынии составляет 74,9 евро за МВт-час против 77,6 евро за МВт в Украине. Мы можем продавать электроэнергию в Словакию или Венгрию, где цена около 96 евро за МВт-час. По моим подсчетам, в этом году мы не будем подбирать 35%-40% тех средств, которые имели от экспорта электроэнергии в прошлом году”, - говорит Белявский.

В то же время он отмечает, что Украина могла бы экспортировать электроэнергию полученную из возобновляемых источников. Во-первых, в ЕС такая электроэнергия будет иметь большой спрос. Во-вторых, средства вырученные от экспорта "зеленой" электроэнергии позволят хотя бы частично рассчитаться по задолженности перед "зеленой" генерацией.

Высокая цена и низкая способность межгосударственных связей

Генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров в интервью Delo.ua сказал, что экспорт был бы интересен его компании особенно в условиях действующих ценовых ограничений на украинском рынке, которые при действующих ценах на энергоресурсы делают генерацию невыгодной. Однако согласно действующим правилам предприятие все же не сможет распорядиться экспортной выручкой.

“Я думаю, в принципе это позволило бы частично выйти на более дорогие рынки. Но в 2022 году Кабмином было принято ПСО, согласно которому 80% прибыли от экспорта уплачиваются Гарантированному покупателю, и, как показала практика, почти вся маржа от продажи электроэнергии шла как плата за пересечение "Укрэнерго" или на возмещение этого ПСО”, - говорит Егоров.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что экспорт электроэнергии не будет иметь смысла, если речь пойдет о качестве долгосрочных контрактов на продажу электроэнергии между генерирующей компанией и потребителем, поскольку в условиях войны такие контракты очень рискованны.

Вместе с этим продажа европейским потребителям электроэнергии в пределах суток или на следующие сутки будет вполне нормальной практикой. Тем более что синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы позволяет производить такие продажи.

“В любом случае это будет интересно, поскольку генерация у нас значительно дешевле, чем в Европе. Но роль экспорта в компенсации дефицита средств на украинском рынке электроэнергии будет незначительной, поскольку пропускная способность незначительна. Проекты по расширению межгосударственных связей на границе Украины и стран ЕС были, однако они до сих пор не реализованы. Это в процессе”, – говорит Рябцев.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэнерго" Delo.ua сообщили, что возобновление экспорта станет возможным только при условии, когда ситуация в энергосистеме станет более стабильной. Вместе с этим в пресс-службе добавили, что расширение межгосударственных связей пока в процессе, официально комментировать этот вопрос в компании смогут лишь в конце апреля.