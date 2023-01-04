Відновлення та перетоки з ЄС. Як Україні вдалося пережити свята без відключень електроенергії і що буде далі

Різдво 25 грудня та на Новий рік 1-2 січня Україна пройшла практично без відключень електроенергії по всій території. Багатьох це здивувало – адже зовсім недавно українці пережили кількаденний блекаут. Розповідаємо, чому таке стало можливим і що буде далі

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Католицьке Різдво та Новий рік Україна прожила без стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії, котрі стали вже звичними для українців з 10 жовтня 2022 року. Попри те, що напередодні та на сам Новий рік росіяни здійснювали масовані обстріли Українських міст, завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони, окупантам все ж не вдалося покласти енергосистему, а більшість українських міст обійшлося без аварійних відключень. Також важливу роль відіграло і відновлення енергосистеми, котре стало можливим завдяки допомозі наших партнерів.

Також свята без відключень стали можливими завдяки суттєвому обмеженню споживання електроенергії промисловістю, про що напередодні Нового Року заявили в енергохолдингу ДТЕК. Крім цього важливим фактором, що дозволив пройти свята стала аномально тепла погода в Європі, завдяки чому суттєво зросла генерація сонячної електроенергії та скоротився об’єм споживання в ЄС та Україні.

Крім цього певна частина потужності була поставлена в Об’єднану енергосистему України зі Словаччини, де через низький попит та теплу погоду ціни були достатньо низькими. Ця потужність є доволі незначною, однак це також допомогло стабілізувати енергосистему на свята.

Робота ППО та аномально тепла погода

В прес-службі оператора системи передачі електроенергії “Укренерго” кажуть, що потепління та вихідні дні, в котрі промисловість обмежила свою роботу дозволили знизити дефіцит потужності в системі. Ще одним фактором, що сприяв стабільній роботі енергосистеми у свята стала активна робота ремонтних бригад, котрі відновлювали пошкоджені об’єкти.

Експерт Центру Розумкова Максим Білявський говорить, що завдяки блискучій роботі протиповітряної оборони українським енергетикам вдається збільшувати кількість відновленої енергетичної інфраструктури - зараз ми маємо переломний момент, коли кількість відновлених об’єктів є більшою, ніж зруйнованих внаслідок чергової російської атаки.

Також на користь України спрацювала тепла погода. Температура фактично вивела графік споживання на рівень споживання осіннього сезону, а також дала можливість збільшити виробіток електроенергії сонячними електростанціями в Україні та ЄС.

“Також важливим фактором, що зумовив свята без відключень, стала робота з промисловими споживачами. Одночасно з цим відбулося збільшення кількості імпорту електроенергії з ЄС. Аномальні для зими температури знизили ціни на електроенергію та енергоносії в Європейському Союзі й це дало Україні змогу імпортувати електроенергію звідти та закривати дефіцит в нашій енергосистемі”, - говорить експерт.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев говорить, що через теплу погоду суттєво знизилася кількість електроенергії, яка йшла на генерацію тепла, і це вивільнило певні потужності які пішли на інші потреби споживачів. Крім цього промисловість у свята не працювала, що і дозволило уникнути стабілізаційних відключень для низки підсистем Об’єднаної енергосистеми України.

Поставки електроенергії з ЄС

Засновник компанії ExPro Consulting Генадій Кобаль, що ключову роль в забезпеченні поставок електроенергії населенню на свята зіграло відновлення інфраструктури, а також використання газу для генерації електроенергії

“Головне це відновлення інфраструктури, тут ведеться велика робота, весь цивілізований світ допомагає Україні пройти цей нелегкий період. Мова йде звісно про поставки трансформаторів та іншого енергетичного обладнання. Також важливу роль в даній ситуації відіграє використання газу як ресурсу для генерації. Запаси газу в нас достатні, щоб ми могли використовувати його для генерації електроенергії, з іншого боку споживання є дещо вищим ніж могло б бути”, - говорить Кобаль.

Разом з цим він зазначає, що наразі залишається невирішеним компенсація з боку держави, тих втрат які зазнали приватні енергокомпанії через російську агресію.

“Далеко не всі з енергокомпаній мають ресурси, щоб швидко відновити пошкоджене внаслідок російських ракетних атак майно. Звісно є компанії, котрі належали російським олігархам, і їх повертають в державну власність, але є й добросовісні компанії, котрі генерують та постачають електроенергію в регіонах. А держава в цьому питанні зараз займає невизначену позицію”, - говорить Кобаль.

На його думку, втримати баланс енергосистеми без відключень електроенергії у свята, окрім вже згаданих факторів, допоміг і імпорт електроенергії з ЄС. Ціни в ЄС сильно впали саме через теплу погоду.

За данними ExPro Consulting, в Україну зі Словаччини 1 січня було імпортовано 2,5 тис. МВт електроенергії. На 1-2 січня міждержавні перетини були викуплені компаніями “Д.Трейдинг” та “Нексттрейд”(Д.Трейдинг входить до енергохолдингу ДТЕК, а “Нексттрейд” належить колишньому голові Волинської облради Олександру Башкаленко, - Delo.ua). Ціни ж на електроенергію в Словаччині в період різдвяних та новорічних свят значно впали через падіння попиту, так 31 грудня 2022 року ціна сягнула нижче 20 євро за МВт-год, але вже на початок робочого тижня ціна почала стабілізуватися.

“Тепла погода і низький попит на електроенергію в ЄС дали нам змогу закуповувати електроенергію звідти. Об’єми не такі вже й великі й ціна також прийнятна. Але це дає нам можливість закривати власний дефіцит і цим варто скористатися”, - говорить Кобаль.

Депутат Верховної Ради та член комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Анатолій Костюх також зазначив, що 24-25 грудня 2022 року, коли християни західного обряду відзначали Різдво, енергосистема України в рамках своїх фізичних перетоків з сусідніми Словаччиною, Польщею, Румунією, Угорщиною та Молдовою отримала 26 230 МВт-год, а віддала — 22 691 МВт-год. Тобто наша енергосистема додатково отримала 3,5 МВт електроенергії, що може свідчити про наявність імпорту.

Що буде далі?

Разом з цим вже 3 січня Кабінет міністрів затвердив постанову, що дозволяє забезпечити безперебійний імпорт електроенергії промисловим споживачам. Документ передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

Тож загалом енергосистема України поступово відновлюється від російських атак. І хоча про повне відновлення можна буде говорити лише після закінчення війни ефективність ППО зростає, а дефіцит в енергосистемі поступово знижується. Об'єми які ми технічно можемо імпортувати з ЄС також не є достатніми, щоб закрити потреби енергосистеми України. Однак Міністерство енергетики вже веде роботу щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів з країнами ЄС, що розширить і можливості імпорту.

Тож українцям потрібно бути готовими до того, що світло вимикатимуть до кінця опалювального сезону. Що ж стосується 7-8 січня, коли Різдво відзначають християни східного обряду, то швидше за все стабілізаційні відключення в ці дні не застосовуватимуться як не застосовувались в попередні зимові свята. Разом з цим багато залежатиме від погоди та здатності нашої протиповітряної оборони протидіяти атакам російської армії.