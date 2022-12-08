Дефіцитні мегавати. Як зараз розподіляють електроенергію в Україні та хто ухвалює рішення щодо відключень окремих споживачів

За 2 місяці ракетних атак енергетичної інфраструктури Україна призвичаїлася жити в умовах регулярних відключень електроенергії. Хоча з 23 листопада повноваження на відключення споживачів на місцях були передані операторам систем розподілу електроенергії на місцях, графіки відключень все ще не працюють як слід

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Росіяни обстрілюють критичну інфраструктуру вже майже 2 місяці. За майже два місяці поки росіяни б’ють по критичній інфраструктурі України, питання відключень електроенергії стало одним з центральним для суспільства, держави та бізнесу. Навколо того наскільки справедливо відключають світло в конкретній області, населеному пункті, вулиці чи в конкретному будинку йдуть важкі баталії в соцмережах та поширюються теорії змови, що підігріваються російськими пропагандистами та агентурою Кремля.

Жити в таких умовах, нам швидше за все доведеться до кінця березня, а повністю відновити нашу енергосистему через дефіцит та специфіку складного енергетичного обладнання ми зможемо лише після закінчення війни. Єдине, що можна зробити зараз - розподілити дефіцитні мегавати більш-менш справедливо між усіма споживачами, щоб з одного боку заживити критичну інфраструктуру та підприємства для нормального функціонування економіки, а з іншого хоча б на декілька годин дати електроенергію населенню, що дасть можливість знизити соціальну напругу.

Головним розпорядником електроенергії в Україні є оператор системи передачі електроенергії “Укренерго”. Після перших ракетних ударів диспетчери “Укренерго” приймали рішення щодо обмеження споживання електроенергії для регіонів, вимикаючи живлення для конкретного будинку на конкретній вулиці. Цей підхід з одного боку призводив до ситуації, коли в електрику вимикали для одних і тис самих будинків, з іншого - призводив до неоднозначних трактувань команд диспетчера на місцях.

З 23 листопада “Укренерго” змінило підхід: для кожного оператора системи розподілу (обленерго) був виділений ліміт споживання, а також були передані повноваження щодо розподілу електроенергії в регіоні. Тому з одного боку вся відповідальність щодо розробки відключення та їх дотримання в конкретному регіоні лягає на обленерго. Однак в разі перевищення ліміту, або ж нових пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок ракетних атак “Укренерго” все ще може вдатися до аварійних відключень в регіонах.

Хто вимикає світло в моєму будинку?

Директорка департаменту комунікацій “Укренерго” Марія Цатурян каже, що після перших ракетних атак росіян по нашій енергетичній інфраструктурі диспетчери “Укренерго” давали операторам системи розподілу чіткі команди щодо того наскільки і як їм потрібно обмежити енергоспоживання у своєму регіоні.

“Команда диспетчера “Укренерго” для операторів звучала так: мінус 400 МВт, графік погодинних відключень, перша-друга черги. Для диспетчера “Укренерго” пріоритетом є баланс енергосистеми, її треба тримати під постійною частотою, тому для диспетчера головним є обсяг споживання електричної енергії. Тому такий централізований підхід призводив до того, що ті ж самі черги регулярно вимикались диспетчером, тоді як інші абоненти не відключались. Також, не завжди черга відключень відповідала обсягу споживання, який називав “Укренерго”, через це диспетчери були вимушені давати в цих регіонах команду на аварійні відключення. До того ж були випадки, коли команду диспетчера в різних Укренерго розуміли по-різному”, - говорить Цатурян.

Вона зазначає, що для уникнення різного розуміння команд, та наблизити графік відключень, до власне, поняття графік “Укренерго” ввело новий підхід, котрий спустив повноваження щодо відключень абонентів на місця.

Зараз до кожного обленерго увечері доводять ліміти енергоспоживання регіону на наступний день, і ОСР повинен протягом наступної доби розподілити електроенергію між споживачами, дотримуючись цих лімітів. Якщо обленерго вийде за ліміт диспетчеру “Укренерго” все ж доводиться приймати рішення про аварійні відключення в регіоні.

Такі команди через перевищення споживання віддаються доволі часто, наприклад 29 листопада команда аварійних відключень диспетчери давали десяти обленерго. Тож одною з головних причин додаткових відключень електроенергії в конкретному регіоні є перевищення ліміту споживання в цьому регіоні. Цього можна уникнути економлячи електроенергію, коли у вас вона є.

Сам ліміт споживання для конкретної області диспетчер формує спираючись на прогноз споживання в регіоні, історичні дані та погодні умови.

“До прикладу у диспетчера є прогноз, що завтра Україна споживатиме 10 ГВт(дані є приблизними, розголошення точної інформації є неможливим через війну). З цих 10 ГВт українська генерація зможе забезпечити 7,5 ГВт. З наявних потужностей диспетчер і формує ліміт для всієї України. Однак при формуванні ліміту диспетчер повинен зарезервувати певний обсяг для власної інфраструктури. В “Укренерго” є власні потужності, котрі жодним чином не можна відключати з міркувань виробничої необхідності та технологічної безпеки. Тож в результаті в “Укренерго” залишається 7 ГВт, які вже пропорційно розподіляються по областях відповідно до обсягів споживання”, - розповідає керівниця комунікаціями “Укренерго”.

Вона каже, що від ліміту який диспетчер “Укренерго” довів до конкретного ОСР, оператор в регіоні повинен заживити власне обладнання, забезпечити заживлення критичної інфраструктури регіону, котру не можна відключати, і вже після цього розділити обсяг електроенергії, що залишився між споживачами.

“Саме тому в нас виникають ситуації, коли “Укренерго” каже, що дефіцит потужності в системі 20%, а ДТЕК в Києві говорить, що дефіцит 40%.Диспетчер старається розділити електроенергію між регіонами спираючись на той обсяг енергоспоживання, який в цій області є та враховує дані щодо міграції населення, морози тощо. Також оперативні дані щодо споживання в регіонах бачать і регіональні диспетчерські центри, котрі обслуговують кілька областей”, - говорить Цатурян.

Як це відбувається в областях

Виконуючий обов’язки генерального директора “Миколаївобленерго” Вадим Данилків розповідає, що наразі оператор системи розподілення один раз на добу отримує від регіонального диспетчера “Укренерго” команду з лімітами споживання на область - окремо на день та окремо на ніч.

Графіки стабілізаційних відключень розробляються на місцях. Інформацію щодо можливості відключення того чи іншого об’єкта або споживача збирають філії обленерго та передають до центральної оперативно-диспетчерської служби. Там оперативні дані зводять о єдиний графік, котрий обов’язково погоджується з обласною воєнною адміністрацією.

“Враховуючи необхідність дотримуватися лімітів споживання, неможливість знеструмлення об’єктів критичної інфраструктури та погодження документа з ОВА, говорити про те, що обленерго самостійно визначає кого і як відключати навряд чи вірно – процедура все ж дещо складніша. Та навіть за таких умов, за нової методики оператори системи розподілу тепер мають можливість забезпечити більш справедливу і рівномірну черговість розподілу використання ліміту потужності. Але, знову ж таки, лише в межах доведених нам величин, тож говорити про те, що в нас побільшало повноважень в питаннях відключень не коректно”, - каже Данилків.

За його словами до обговорення об’єму лімітів обленерго не залучають, обсяг споживання лише доводять до виконання. А дефіцит електроенергії для Миколаївщини наразі є дуже значним. Якщо в середньому реальне споживання електроенергії жителями області становить близько 300 МВт, то ліміти, котрі доводяться до “Миколаївобленерго” варіюються в межах 130-180 МВт. Тобто кожного дня ОСР змушений примусово зменшувати споживання як мінімум на половину, застосовуючи графіки стабілізаційних відключень.

“На жаль, повною мірою скористатися графіками стабілізаційних чи тих же погодинних відключень у Миколаївській області ми практично не маємо можливості. Чи не щодня від Регіонального диспетчерського центру надходять вказівки щодо застосування графіків (ГАВ) чи спецграфіків (СГАВ) аварійних відключень. Загроза ракетного обстрілу, влучання ворожих ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури, критично великий дефіцит потужності в енергосистемі чи необхідність стабілізації ситуації в енергосистемі – все це і не тільки може призвести до необхідності вимушеного застосування ГАВ та СГАВ. В такому випадку наші диспетчери отримують розпорядження від Регіонального диспетчерського центру та екстрено знеструмлюють споживачів, відповідно до доведених показників”, - розповідає керівник Миколаївобленерго.

Голова правління “Черкасиобленерго” Олег Самчук погоджується з тим, що зараз ОСР мають більше самостійності в тому як і кому вимикати електроенергію. Однак графіки відключень потрібно узгоджувати з регіональною військовою адміністрацією.

“Наразі це виглядає таким чином: “Укренерго” зводить баланс споживання, і видає обмеження регіонам, відповідно до прогнозу потужностей генерації на наступну добу. Розмір обмеження пропорційний до споживання, і ця пропорція для всіх регіонів України однакова. Далі Оператор системи розподілу (ОСР) за узгодженням з обласною військовою адміністрацією розподіляють ці обмеження. В пріоритеті – населення, критична інфраструктура та економіка - підприємства, що виробляють важливу для країни та ЗСУ продукцію та платять податки. На Черкащині, зокрема, це і харчова промисловість, і приладобудування, і легка промисловість. І ми намагаємось надати можливість підприємствам працювати якомога більше: хто має змогу – працюють в нічний час, хто ні - вдень з наймінімальнішими обмеженнями”, - каже Самчук.

За його словами “Черкасиобленерго” розробило власну модель графіків відключень електроенергії для населення. Вона, відповідно до обсягу обмеження споживання електроенергії включає зелений(2 години без світла, 4 години зі світлом), жовті(3 години без світла, 3 години зі світлом), червоні(4 години без світла, 2 години зі світлом), а також спеціальні сірі графіки аварійних відключень, коли черг відключення не передбачається, і електроенергія вимикається без попереджень.

Самчук каже, що починаючи з 23 листопада дефіцит електроенергії у регіоні складав від 30% до 50% в залежності від дня, хоча пропорції обмежень однакові для усіх областей, а ліміти встановлюються відповідно до даних про споживання, що подаються ОСР.

“Хоча певні нерівномірності можуть бути на території певних регіонів(не областей)

Починаючи з 23 листопада дефіцит, в залежності від дня, складав від 30 до 50% від необхідного обсягу. наприклад у нас Умань заживлена з різних джерел, і ситуація там сама складна на Черкащині. Проте там ми балансуємо споживання за нашою моделлю, яку я описував”, - зазначає Самчук.

Якщо ж говорити про відмінності між областями, то у відсотках дефіцит потужностей в різних областях не дуже відрізняється. До прикладу 29 листопада потреба в споживанні Черкаської області складала 448 МВт, ОСР видали обмеження на 185 МВт – тобто встановили ліміт споживання у 263 МВт, а дефіцит склав 41,2%. В той же день, Закарпатську область обмежили на 179 МВт – з необхідних 433 МВт вона отримала 253 МВт, дефіцит склав 41,5%. Відмінності в дефіциті між областями невеликі, до 1% можуть бути пов’язані з технологічними факторами, такими як складнощі перетоків.

В прес-службі ДТЕК кажуть, що зараз залежно від регіону близько 50-60% в закладених лімітах потужності споживає критична інфраструктура, яку не обмежують під час екстрених чи стабілізаційних відключень. Решта лишається на звичайних побутових споживачах. Тому в деяких регіонах (як, наприклад Одеська область) достатньо важко витримувати будь-які графіки відключень.

"Дефіцит електроенергії в енергосистемі визначається загалом для всієї енергосистеми країни. Причиною дефіциту є регулярні обстріли об’єктів генерації електроенергії. Разом з тим, атак зазнають також об’єкти транспортуванням електроенергії. Електроенергія, яка вироблена в одній області, не може бути доставлена в іншу область через руйнування об’єктів передачі електроенергії. Тому дефіцит в різних областях може дещо відрізнятися", - говорять в прес-службі.

Там зазначають, що НЕК Укренерго та оператори систем розподілу перебувають в тісній співпраці. Разом з тим, ліміти, які доводяться операторам системи розподілу визначаються насамперед на основі потреб в енергосистемі.

Наразі вже близько 2 тижнів у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють. Причиною такої ситуації є 8 російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та значні пошкодження які її спричинили.