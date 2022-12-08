Дефицитные мегаватты. Как распределяют электроэнергию в Украине и кто принимает решение об отключениях отдельных потребителей

Через 2 месяца после первых ракетных атак энергетической инфраструктуры Украина привыкла жить в условиях регулярных отключений электроэнергии. Хотя с 23 ноября полномочия по отключению потребителей на местах были переданы операторам систем распределения электроэнергии на местах, графики отключений все еще не работают.

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Россияне обстреливают критическую инфраструктуру уже около 2 месяцев. За почти два месяца пока россияне избивают по критической инфраструктуре Украины, вопрос отключений электроэнергии стал одним из центральных для общества, государства и бизнеса. Вокруг того, насколько справедливо отключают свет в конкретной области, населенном пункте, улице или в конкретном доме, идут тяжелые баталии в соцсетях и распространяются теории заговора, подогреваемые российскими пропагандистами и агентурой Кремля.

Жить в таких условиях нам скорее всего придется до конца марта , а полностью восстановить нашу энергосистему из-за дефицита и специфики сложного энергетического оборудования мы сможем только после окончания войны . Единственное, что можно сделать сейчас – распределить дефицитные мегаты более или менее справедливо между всеми потребителями, чтобы с одной стороны заживить критическую инфраструктуру и предприятия для нормального функционирования экономики, а с другой хотя бы на несколько часов дать электроэнергию населению, что позволит снизить социальное напряжение. .

Главным распорядителем электроэнергии в Украине является оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". После первых ракетных ударов диспетчеры "Укрэнерго" принимали решение об ограничении потребления электроэнергии для регионов, выключая питание для конкретного дома на конкретной улице. Этот подход с одной стороны приводил к ситуации, когда в электричество выключали для одних и тыс самих домов, с другой – приводил к неоднозначным трактовкам команд диспетчера на местах.

С 23 ноября "Укрэнерго" изменило подход: для каждого оператора системы распределения (облэнерго) был выделен лимит потребления, а также переданы полномочия по распределению электроэнергии в регионе. Поэтому с одной стороны вся ответственность за разработку отключения и их соблюдение в конкретном регионе ложится на облэнерго . Однако в случае превышения лимита или новых повреждений критической инфраструктуры в результате ракетных атак "Укрэнерго" все еще может прибегнуть к аварийным отключениям в регионах .

Кто выключает свет в моем доме?

Директор департамента коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян говорит, что после первых ракетных атак россиян по нашей энергетической инфраструктуре диспетчеры "Укрэнерго" давали операторам системы распределения четкие команды относительно того, насколько и как им нужно ограничить энергопотребление в своем регионе.

Команда диспетчера Укрэнерго для операторов звучала так: минус 400 МВт, график почасовых отключений, первая-вторая очереди. Для диспетчера "Укрэнерго" приоритетом является баланс энергосистемы, ее нужно держать под постоянной частотой, поэтому для диспетчера главным является объем потребления электрической энергии. Поэтому такой централизованный подход приводил к тому, что те же очереди регулярно выключались диспетчером, тогда как другие абоненты не отключались. Также, не всегда очередь отключений соответствовала объему потребления, который называл "Укрэнерго", поэтому диспетчеры были вынуждены давать в этих регионах команду на аварийные отключения. К тому же, были случаи, когда команду диспетчера в разных Укрэнерго понимали по-разному”, - говорит Цатурян.

Она отмечает, что во избежание разного понимания команд и приблизить график отключений, к собственно, понятие график "Укрэнерго" ввело новый подход, спустивший полномочия по отключению абонентов на места.

Сейчас до каждого облэнерго вечером доводят лимиты энергопотребления региона на следующий день, и ОСР должен в течение следующих суток распределить электроэнергию между потребителями, соблюдая эти лимиты. Если облэнерго выйдет за лимит диспетчеру "Укрэнерго", все же приходится принимать решение об аварийных отключениях в регионе.

Такие команды из-за превышения потребления отдаются довольно часто, например, 29 ноября команда аварийных отключений диспетчеры давали десяти облэнерго. Одной из главных причин дополнительных отключений электроэнергии в конкретном регионе является превышение лимита потребления в этом регионе. Этого можно избежать экономя электроэнергию, когда у вас она есть.

Сам лимит потребления для конкретной области диспетчер формирует, опираясь на прогноз потребления в регионе, исторические данные и погодные условия.

“К примеру у диспетчера есть прогноз, что завтра Украина будет потреблять 10 ГВт (данные являются приблизительными, разглашение точной информации невозможно через войну). Из этих 10 ГВт украинское поколение сможет обеспечить 7,5 ГВт. По имеющимся мощностям диспетчер и формирует лимит для всей Украины. Однако при формировании лимита диспетчер должен зарезервировать определенный объем собственной инфраструктуры. У "Укрэнерго" есть собственные мощности, которые никак нельзя отключать из соображений производственной необходимости и технологической безопасности. Поэтому в результате у "Укрэнерго" остается 7 ГВт, которые уже пропорционально распределяются по областям в соответствии с объемами потребления", - рассказывает руководитель коммуникациями "Укрэнерго".

Она говорит, что от лимита который диспетчер "Укрэнерго" довел до конкретного ОСР, оператор в регионе должен заживить собственное оборудование, обеспечить заживление критической инфраструктуры нельзя отключать региона, и уже после этого разделить объем электроэнергии, оставшийся между потребителями.

Именно поэтому у нас возникают ситуации, когда Укрэнерго говорит, что дефицит мощности в системе 20%, а ДТЭК в Киеве говорит, что дефицит 40%. Диспетчер старается разделить электроэнергию между регионами опираясь на тот объем энергопотребления, который в этой области есть и учитывает данные по миграции населения, морозы и т.д. Также оперативные данные по потреблению в регионах видят и региональные диспетчерские центры, обслуживающие несколько областей», – говорит Цатурян.

Как это происходит в областях

Исполняющий обязанности генерального директора "Николаевоблэнерго" Вадим Данилков рассказывает, что оператор системы распределения один раз в сутки получает от регионального диспетчера "Укрэнерго" команду с лимитами потребления на область - отдельно на день и отдельно на ночь.

Графики стабилизационных отключений разрабатываются на местах. Информацию о возможности отключения того или иного объекта или потребителя собирают филиалы облэнерго и передают в центральную оперативно-диспетчерскую службу. Там оперативные данные сводят в единый график, который обязательно соглашается с областной военной администрацией.

“Учитывая необходимость соблюдать лимиты потребления, невозможность обесточивания объектов критической инфраструктуры и согласования документа с ОВА, говорить о том, что облэнерго самостоятельно определяет кого и как отключать вряд ли верно – процедура все же несколько сложнее. И даже при таких условиях, при новой методике операторы системы распределения теперь могут обеспечить более справедливую и равномерную очередность распределения использования лимита мощности. Но, опять же, только в пределах доказанных нам величин, так что говорить о том, что у нас увеличилось полномочий в вопросах отключений не корректно”, - говорит Данилкив.

По его словам, к обсуждению объема лимитов облэнерго не привлекают, объем потребления только доводят до выполнения. А дефицит электроэнергии для Николаевщины сейчас очень значительный. Если в среднем реальное потребление электроэнергии жителями области составляет около 300 МВт, то лимиты, которые доводятся до Николаевоблэнерго, варьируются в пределах 130-180 МВт. То есть, каждый день ОСР вынужден принудительно уменьшать потребление как минимум на половину, применяя графики стабилизационных отключений.

“К сожалению, в полной мере воспользоваться графиками стабилизационных или тех же почасовых отключений в Николаевской области у нас практически нет возможности. Ежедневно от Регионального диспетчерского центра поступают указания по применению графиков (ГАО) или спецграфиков (СГАО) аварийных отключений. Угроза ракетных обстрелов, попадание вражеских ракет в объекты энергетической инфраструктуры, критически большой дефицит мощности в энергосистеме или необходимость стабилизации ситуации в энергосистеме – все это и не только может привести к необходимости вынужденного применения ГАВ и СГАИ. В таком случае наши диспетчеры получают распоряжение от Регионального диспетчерского центра и экстренно обесточивают потребителей, согласно доказанным показателям”, - рассказывает руководитель Николаевоблэнерго.

Председатель правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук соглашается с тем, что сейчас ОСР имеют больше самостоятельности в том, как и кому выключать электроэнергию. Однако графики отключений следует согласовывать с региональной военной администрацией.

“Пока это выглядит следующим образом: “Укрэнерго” сводит баланс потребления и выдает ограничения регионам, согласно прогнозу мощностей генерации на следующие сутки. Размер ограничения пропорционален потреблению, и эта пропорция для всех регионов Украины одинакова. Затем Оператор системы распределения (ОСР) по согласованию с областной военной администрацией распределяют эти ограничения. В приоритете – население, критическая инфраструктура и экономика – предприятия, производящие важную для страны и ВСУ продукцию и платящие налоги. В Черкасской области, в частности, это и пищевая промышленность, и приборостроение, и легкая промышленность. И мы пытаемся предоставить возможность предприятиям работать как можно больше: кто имеет возможность – работают в ночное время, кто нет – днем с минимальными ограничениями”, - говорит Самчук.

По его словам, "Черкассыоблэнерго" разработало собственную модель графиков отключений электроэнергии для населения. Она, согласно объему ограничения потребления электроэнергии, включает зеленый (2 часа без света, 4 часа со светом), желтые (3 часа без света, 3 часа со светом), красные (4 часа без света, 2 часа со светом), а также специальные серые графики аварийных отключений, когда очереди отключения не предусматривается, и электроэнергия выключается без предупреждений.

Самчук говорит, что, начиная с 23 ноября, дефицит электроэнергии в регионе составлял от 30% до 50% в зависимости от дня, хотя пропорции ограничений одинаковы для всех областей, а лимиты устанавливаются в соответствии с данными о потреблении, которые предоставляются ОСР.

Хотя определенные неравномерности могут быть на территории определенных регионов (не областей)

Начиная с 23 ноября дефицит в зависимости от дня составлял от 30 до 50% от необходимого объема. например у нас Умань заживлена из разных источников, и ситуация там самая сложная в Черкасской области. Однако там мы балансируем потребление по нашей модели, которую я описывал”, – отмечает Самчук.

Если же говорить об отличиях между областями, то в процентах дефицит мощностей в разных областях не очень отличается. К примеру, 29 ноября потребность в потреблении Черкасской области составляла 448 МВт, ОСР выдали ограничения на 185 МВт – то есть установили лимит потребления в 263 МВт, а дефицит составил 41,2%. В тот же день Закарпатскую область ограничили на 179 МВт – из необходимых 433 МВт она получила 253 МВт, дефицит составил 41,5%. Различия в дефиците между областями невелики, до 1% могут быть связаны с технологическими факторами, такими как сложности перетоков.

В пресс-службе ДТЭК говорят, что сейчас в зависимости от региона около 50-60% в заложенных лимитах мощности потребляет критическая инфраструктура, не ограничивающаяся во время экстренных или стабилизационных отключений. Остальные остаются на обычных бытовых потребителях. Поэтому в некоторых регионах (например, Одесская область) достаточно трудно выдерживать любые графики отключений.

"Дефицит электроэнергии в энергосистеме определяется в целом для всей энергосистемы страны. Причиной дефицита являются регулярные обстрелы объектов генерации электроэнергии. Вместе с тем, атак подвергаются также объектам транспортировки электроэнергии. Электроэнергия, произведенная в одной области, не может быть доставлена в другую. область из-за разрушения объектов передачи электроэнергии. Поэтому дефицит в разных областях может несколько отличаться", – говорят в пресс-службе.

Там отмечают, что НЭК Укрэнерго и операторы систем распределения находятся в тесном сотрудничестве. Вместе с тем, лимиты, которые приходятся операторам системы распределения определяются прежде всего на основе потребностей в энергосистеме.

Уже около 2 недель в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений бездействуют. Причиной такой ситуации является 8 российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и значительные повреждения, повлекшие ее.