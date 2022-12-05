Нова масована атака по Україні. Росія запускає ракети з трьох районів: що відомо

В другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагається знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускають одразу з трьох районів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат у ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація — це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту — теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені. росія продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня, а саме бити передусім по об’єктах критичної інфраструктури", - сказав речник.

Військові адміністрація та Офіс Президента інформують населення про поточну ситуацію та нагадують про заборону публікувати фот- відеоматеріали роботи ППО.

Київ та область. Очільник ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі", - звернувя Кулеба до місцевих жителів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столичному метрополітені зібралася велика кількість людей, адже метро використовують як укриття. На деяких станціях людей настільки багато, що поїзди не можуть здійснювати висадку/посадку. Крым того, під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Запорізька область. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що під ворожий вогонь потрапило село Новософіївка. Внаслідок удару зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що у обласному центрі також були чути вибухи через роботу ППО.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка, пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та двоє поранених.

Окупанти зруйнували будинок в Новософіївці

Полтавська область. Голова ОДА Дмитро Лунін повідомив, що в регіоні працює ППО і закликав всіх перебувати в украиттях.

В ряді інших регіонів теж чули вибухи, повідомляють місцеві жителі, але офіційних підтверджень інформації не надходило.

Нагадаємо, для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Тоді російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.