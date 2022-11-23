Повітряні сили ЗСУ збили 51 з 70 ракет, що Росія запустила по Україні 23 листопада

Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет, повідомила пресслужба.

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Росіяни випускали ракети із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

"Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95МС з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", — резюмували військові.

Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет". Також українські захисники ліквідували п'ять дронів-камікадзе.

Нагадаємо, через ракетні удари в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії. Зокрема, це зробили в столиці. Через російські ракетні удари по всьому Києву призупинене водопостачання.