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Повітряні сили ЗСУ збили 51 з 70 ракет, що Росія запустила по Україні 23 листопада
Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет, повідомила пресслужба.
Росіяни випускали ракети із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
"Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95МС з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", — резюмували військові.
Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет". Також українські захисники ліквідували п'ять дронів-камікадзе.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, через ракетні удари в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії. Зокрема, це зробили в столиці. Через російські ракетні удари по всьому Києву призупинене водопостачання.