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Воздушные силы ВСУ сбили 51 из 70 ракет, которые Россия запустила по Украине 23 ноября

Воздушные силы ВСУ сбили 51 из 70 ракет, которые Россия запустила по Украине 23 ноября

Для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них Воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет, сообщила пресс-служба.

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Россияне выпускали ракеты из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

"Пуски совершены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95МС из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", – резюмировали военные.

Кроме того, на юге страны уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет". Также украинские защитники ликвидировали пять дронов-камикадзе.

Фото 2 — Воздушные силы ВСУ сбили 51 из 70 ракет, которые Россия запустила по Украине 23 ноября

Напомним, из-за ракетных ударов в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии. В частности, в это сделали в столице. Из-за российских ракетных ударов по всему Киеву приостановлено водоснабжение.

Автор:
Вита Молодан