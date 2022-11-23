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Россия нанесла ракетные удары по Львовской области
Оккупационные войска 23 ноября нанесли ракетные удары по Львовской области. Целью врага стала электроподстанция. Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.
Поэтому Яворивский, Львовский и Червоноградский районы города остались без электроэнергии.
"Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют", - уточнил Козицкий.
При этом в "Укрэнерго" заявить, что аварийные отключения будут применяться в течение суток по всей стране.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Во второй половине дня почти по всей стране была объявлена воздушная тревога. Россия также ударила ракетами по Киеву и области. В результате три человека погибли, а по всей столице приостановили водоснабжение.
Ранее сообщалось, что три объекта критической инфраструктуры получили повреждения в результате ракетных ударов 16 ноября, тогда на их восстановление запланировали 8-12 месяцев.