Во Львовской области из-за обстрелов критически повреждены три энергообъекта

Три объекта критической инфраструктуры получили критические повреждения в результате ракетных ударов, на их восстановление понадобится 8-12 месяцев.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий .

"Последствия ракетных ударов, которые произошли во Львовской области вчера, хуже, чем последствия тех, которые были в октябре, ведь два из трех ударов, которые зафиксировали вчера, это повторные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры нашей области. Все три объекта получили критические повреждения", - отметил он.

По его словам, чтобы полностью возобновить работу этих энергообъектов нужно 8-12 месяцев.

Козицкий добавил, что энергетики в области работали всю ночь, сейчас во Львовской области удалось возобновить питание на 95%.

"В настоящее время одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов нашей области. Все профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла", - подчеркнул он.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. В частности, во Львовской области в результате атаки сложилась тяжелая ситуация с электроэнергией.

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