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Транспорт
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Ряд поездов значительно задерживается из-за поврежденной инфраструктуры - "Укрзализныця"

Ряд поездов значительно задерживается из-за поврежденной инфраструктуры - "Укрзализныця"

Ряд поездов задерживается из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями уже восстановлено.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

Пока со значительной задержкой движутся следующие рейсы:

  • №45/46 Ужгород - Харьков - на 7 ч 24 мин;
  • №715/716 Перемышль — Киев — на 6 ч 58 мин;
  • №21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;
  • поезд Вена - Киев - на 3 ч 17 мин;
  • №749/750 Ужгород — Киев — на 3 часа 12 мин;
  • №3/4 Ужгород - Запорожье - на 2 ч 43 мин;
  • №35/36 Перемышль — Одесса — на 1 час 44 мин.

Все остальные рейсы, следующие с задержкой, задерживаются менее чем на час.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:

  • №749 Киев - Ужгород;
  • №67 Киев - Варшава;
  • №53 Киев - Перемышль;
  • №15 Харьков - Рахов;
  • №91 Киев - Львов;
  • №18 Ужгород - Харьков;
  • №92 Львов - Киев;
  • №2 Ивано-Франковск - Харьков;
  • №54 Перемышль - Киев;
  • №68 Варшава - Киев;
  • №750 Ужгород - Киев.

"Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут", -   говорится в сообщении.

Также в "Укрзализныци" подчеркнули, что пропускные пункты на границе с Польшей работают в стандартном режиме, никаких сложностей с курсированием поездов между Украиной и Польшей не наблюдается .

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.