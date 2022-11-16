Ряд поездов значительно задерживается из-за поврежденной инфраструктуры - "Укрзализныця"

Ряд поездов задерживается из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями уже восстановлено.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

Пока со значительной задержкой движутся следующие рейсы:

№45/46 Ужгород - Харьков - на 7 ч 24 мин;

№715/716 Перемышль — Киев — на 6 ч 58 мин;



№21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;



поезд Вена - Киев - на 3 ч 17 мин;



№749/750 Ужгород — Киев — на 3 часа 12 мин;



№3/4 Ужгород - Запорожье - на 2 ч 43 мин;



№35/36 Перемышль — Одесса — на 1 час 44 мин.



Все остальные рейсы, следующие с задержкой, задерживаются менее чем на час.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:

№749 Киев - Ужгород;

№67 Киев - Варшава;

№53 Киев - Перемышль;

№15 Харьков - Рахов;

№91 Киев - Львов;

№18 Ужгород - Харьков;

№92 Львов - Киев;

№2 Ивано-Франковск - Харьков;

№54 Перемышль - Киев;

№68 Варшава - Киев;

№750 Ужгород - Киев.



"Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут", - говорится в сообщении.

Также в "Укрзализныци" подчеркнули, что пропускные пункты на границе с Польшей работают в стандартном режиме, никаких сложностей с курсированием поездов между Украиной и Польшей не наблюдается .

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.