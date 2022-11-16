Низка потягів значно затримується через пошкоджену інфраструктуру - "Укрзалізниця"

Низка потягів затримується через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі. Проте переважна більшість ділянок з пошкодженнями вже відновлена.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Наразі зі значною затримкою рухаються такі рейси:

№45/46 Ужгород — Харків — на 7 год 24 хв;

№715/716 Перемишль — Київ — на 6 год 58 хв;



№21/22 Трускавець — Харків — на 4 год 54 хв;



поїзд Відень — Київ — на 3 год 17 хв;



№749/750 Ужгород — Київ — на 3 год 12 хв;



№3/4 Ужгород — Запоріжжя — на 2 год 43 хв;



№35/36 Перемишль — Одеса — на 1 год 44 хв.



Зазначається, всі інші рейси, що наразі прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:

№749 Київ — Ужгород;

№67 Київ — Варшава;

№53 Київ — Перемишль;

№15 Харків — Рахів;

№91 Київ — Львів;

№18 Ужгород — Харків;

№92 Львів — Київ;

№2 Івано-Франківськ — Харків;

№54 Перемишль — Київ;

№68 Варшава — Київ;

№750 Ужгород — Київ.



"Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час у дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" наголосили, що пропускні пункти на кордоні з Польшею працюють у стандартному режимі, жодних складнощів з курсуванням поїздів між Україною та Польшею не спостерігається.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.