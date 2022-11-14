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"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення запустила поїзд до Миколаєва
АТ "Укрзалізниця" відновлює пасажирське сполучення з Миколаєвом, яке було призупинене через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це 14 листопада повідомила пресслужба компанії
УЗ отримала дозвіл на пасажирські перевезення від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить з Києва 14 листопада о 22:00. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення прибував на перон миколаївського вокзалу 24 лютого.
Надалі потяг №121/122 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва. Відправлення з Києва призначено на 22:14, прибуття на кінцеву станцію — 7:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.
Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах "Укрзалізниці".Підписуйтеся на наш YouTube канал
В цей час державний перевізник готується до відновлення залізничного сполучення з нещодавно деокупованим Херсоном. При цьому квитки на потяг до Херсона, а також до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя вже можна придбати. Справа в тому, що "Укрзалізниця" та фандрейзингова платформа UNITED24 оголосили про старт проєкту "Квитки до перемоги". В його межах можна купити благодійний квиток на перші три рейси потягів зі столиці до цих п'ятьох міст.