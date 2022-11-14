"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения запустила поезд в Николаев

АО "Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение с Николаевом, которое было приостановлено из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба компании

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Компания получила разрешение на пассажирские перевозки от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится из Киева 14 ноября в 22:00. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения прибывал на перрон николаевского вокзала 24 февраля.

В дальнейшем поезд №121/122 Киев-Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева. Отправление из Киева назначено на 22:14, прибытие на конечную станцию - 7:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.

Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах "Укрзализныци".

В настоящее время государственный перевозчик готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с недавно деоккупированным Херсоном. При этом билеты на поезд в Херсон, а также в Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь уже можно приобрести. Дело в том, что "Укрзализныця" и фандрейзинговая платформа UNITED24 объявили о старте проекта "Билеты к победе". В его пределах можно купить благотворительный билет на первые три рейса поездов из столицы в эти пять городов.