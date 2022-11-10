Между Харьковом и Изюмом запустили электропоезда вместо рельсовых автобусов

"Укрзализныця" закончила ремонт контактной сети на участке между Харьковом и деоккупированным Изюмом и запустила электропоезда.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня по маршруту Харьков - Изюм поехали полноценные электропоезда вместо рельсовых автобусов, которыми обеспечивалось железнодорожное сообщение по этому маршруту до полноценного восстановления инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Соединение по этому маршруту обеспечивается двумя парами поездов:

№6403 Харьков-Пасс. - Изюм (отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Изюм в 10:54); №6404 Изюм - Харьков-Пас. (отправление из Изюма в 16:53, прибытие в Харьков в 20:48);

№6426 Изюм — Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11:10, прибытие в Харьков в 15:29); №6427 Харьков-Левада — Изюм (отправление из Харькова в 11:58, прибытие в Изюм в 16:37).



Замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров.

Кроме того, на этот маршрут "Укрзализныця" поставила один из капитально отремонтированных на собственных мощностях уже во время полномасштабной войны электропоездов. Это позволило обеспечить жителей освобожденных от оккупантов украинских городов качественным и комфортным железнодорожным транспортом.

Напомним, в деоккупированном Изюме Харьковской области обустроена переправа через Северский Донец в обход разрушенного моста на автомобильной дороге М-03.