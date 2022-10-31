Приватбанк возобновил работу в освобожденном Изюме

В понедельник, 31 октября, государственный Приватбанк возобновил работу в деоккупированном Изюме, сообщили в учреждении.

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"Уже в ближайшее время можно ожидать возобновления работы еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов", – добавили в Приватбанке.

В общей сложности, как говорится в сообщении, Приватбанк возобновил полноценную работу около 30 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных Вооруженными силами Украины территориях восточных и северных регионов государства.

Напомним, недавно Приватбанк и "Новая почта" возобновили работу в освобожденном Лимане. В городе первое отделение Приватбанка открылось по адресу ул. Привокзальная,36. Отделение работает, несмотря на перебои с интернетом и отключением электроэнергии по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00.

Все клиенты могут получить не только банковское обслуживание и общение, но и при необходимости подзарядить телефон. Ранее Приватбанк начал возобновлять работу сети банковского обслуживания на деоккупированной Херсонской области.