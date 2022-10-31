Приватбанк відновив роботу у звільненому Ізюмі

У понеділок, 31 жовтня, державний Приватбанк відновив роботу у де окупованому Ізюмі, повідомили в установі.

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"Вже найближчим часом можна очікувати відновлення роботи ще декількох відділень на територіях, де ситуація відповідатиме всім необхідним нормам безпеки співробітників та клієнтів", – додали у Приватбанку.

Загалом, як йдеться у повідомленні, Приватбанк відновив повноцінну роботу близько 30 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих Збройними силами України територіях східних та північних регіонів держави.

Нагадаємо, нещодавно Приватбанк і "Нова пошта" відновили роботу у звільненому Лимані. В місті перше відділення Приватбанку відкрилося за адресою вул. Привокзальна,36. Відділення працює, попри перебої з інтернетом та відключенням електроенергії по вівторках і четвергах з 10:00 до 16:00.

Усі клієнти можуть отримати не тільки банківське обслуговування та спілкування, але й за потреби підзарядити свій телефон. Раніше Приватбанк розпочав відновлювати роботу мережі банківського обслуговування на деокупованій Херсонщині.