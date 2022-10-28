ПриватБанк і "Нова пошта" відновили роботу в Лимані

В нещодавно звільненому Лимані Донецької області відновили роботу компанія "Нова пошта" та державний ПриватБанк.

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Пресслужба поштового оператора 28 жовтня повідомила, що "Нова пошта" запрацювала на деокупованій Донеччині 2 тижні тому і за цей час доставила 1500 посилок у Лиман та Святогірськ. Всі будівлі, де компанія працювала до війни у Лимані, зруйновані. Зараз мобільне відділення "Нової пошти" працює в місті з понеділка по п’ятницю з 11:30 до 13:30 на вул. Свободи.

Незабаром компанія відкриє стаціонарне відділення — розпочато будівельні та ремонтні роботи приміщення.

У Святогірську мобільне відділення працює у понеділок, середу та п’ятницю. З 14:30 біля відділення №1 по вул. Шевченка, а потім до 16:00 за адресою вул. Зарічна, (біля Лаври).

"Через дуже пошкоджену дорогу та мости, працівники "Нової пошти" щоразу долають 130 кілометрів в один бік, замість 30 км як було раніше. Мешканцям деокупованої Донеччини доступна відправка та отримання посилок до 10 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток "Нової пошти" або відправити посилку за рахунок отримувача", — додали в пресслужбі поштового оператора.

28 жовтня ПриватБанк розпочав відновлення мережі банківського обслуговування у деокупованому Лимані. В місті перше відділення відкрилося за адресою вул. Привокзальна,36.

Відділення працює, попри перебої з інтернетом та відключенням електроенергії по вівторках і четвергах з 10:00 до 16:00. Усі клієнти можуть отримати не тільки банківське обслуговування та спілкування, але й за потреби підзарядити свій телефон.

Раніше ПриватБанк розпочав відновлювати роботу мережі банківського обслуговування на деокупованій Херсонщині. Так, 26 жовтня банк відновив роботу банкомату та терміналу самообслуговування у смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області за адресою: вул. Гагаріна,7.

"Нова пошта" також відновила роботу на деокупованій частині Херсонської області, відкривши три мобільних відділення у селищах Високопілля, Велика Олександрівка та Архангельське.