"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме продукти, які українці пожертвують мешканцям деокупованих територій

"Нова пошта" запровадила можливість відправити ліки та продукти із магазинів у заводській упаковці для мешканців щойно звільнених територій на Херсонщині, Донеччині та Харківщині.

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Як ідеться у повідомленні компанії, куплені необхідні товари можна принести у будь-яке відділення і вона доставить усю допомогу за власний кошт тим, хто понад шість місяців перебував в окупації.

"Звільнені міста і селища знаходяться у дуже критичному стані: без води, їжі, електроенергії, зв’язку. Там не працюють ні аптеки, ні магазини. Тому "Нова пошта" разом із благодійним фондом "Онуки" започаткували збір ліків та продуктів", - зазначається в ньому.

Приймаються продукти лише з довгим терміном зберігання, виключно у фірмовій упаковці, жерстяній тарі (без скла) та заводського виробництва. "Нова пошта" також склала список найнеобхідніших продуктів.

"Звертаємо увагу, що одяг, взуття, товари домашнього виробництва - не приймаються, так само, як і продукти в звичайних пакетах, свіжі овочі, фрукти та у скляних банках. Тільки заводська упаковка, що не б'ється", - підкреслює поштовий оператор.

Бажано запакувати продукти вдома, але можна і передати їх на запаковку й оператору "Нової пошти". В компанії нагадують, що у Херсонській області наразі діють її відділення лише у трьох селищах - Архангельське, Високопілля та Велика Олександрівка, на звільненій території Донецькій області - лише в містах Лиман та Святогірськ.

Щоб відправити допомогу у звільнені міста та селища Харківської області, треба вказувати відділення №1 міста Харків. Отримувачем треба вказати благодійний фонд "Онуки". Відправка таких пакунків здійснюється за рахунок отримувача: "Нова пошта" візьме на себе усі витрати фонду на доставку.