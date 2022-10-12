"Нова пошта" відновила роботу в трьох селищах на півночі Херсонщини

"Нова пошта" відновила роботу на деокупованій частині Херсонської області, відкривши три мобільних відділення у селищах Високопілля, Велика Олександрівка та Архангельське. Про це йдеться у повідомленні поштового оператора.

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"Відтепер мешканці сіл та навколишніх населених пунктів зможуть отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг. Сплатити за послуги доставки можна онлайн через додаток "Нової пошти". Готівка наразі не приймається", - зазначають в компанії.

Вона вказує, що привезла з собою інтернет-модуль Starlink та генератор, аби щоб мешканці могли підзарядити свої пристрої та зв’язатися із рідними, адже на деокупованих територіях подекуди відсутня електроенергія та інтернет-зв’язок.

У Високопіллі мобільне відділення працює з 14:30 до 15:30 на вулиці Визволителів, 55; у Великій Олександрівці - з 11:00 до 12:00 на вулиці Братській, 17; а в Архангельському - з 13:00 до 14:00 на вулиці Тараса Шевченка, 45-А.

Наразі "Нова пошта" відновила роботу у 45 населених пунктах, що були звільнені, зокрема 43 відділень в Харківській області та двох у Донецькій. Нагадаємо також, що днями український оператор доставки відкрив своє перше відділення за кордоном - у Варшаві.