"Нова пошта" вводить 30% знижку на доставку в один із днів тижня

Компанія "Нова пошта" кожної неділі протягом жовтня надаватиме клієнтам знижку в розмірі 30% на доставку посилок. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Знижка поширюється на доставку посилок до 30 кг у відділення, на адресу або до 20 кг у поштомат по всій Україні.

Щоб скористатися знижкою клієнту потрібно оформити та відправити будь-яку посилку до 30 кг у неділю - 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня.

Знижка на доставку доступна для всіх відправників, у тому числі й для бізнес-клієнтів, які можуть поєднувати її зі своїми іншими знижками.

"Зверніть увагу, що акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, пакування та на відправлення документів і вантажів від 30 кг", — зазначили в компанії.

Зазначимо також, що з 14 вересня "Нова пошта" доставляє посилки з особистими речами з Україну в Польщу за зниженими тарифами. Можна відправляти до поштомату в Польщі або замовити кур'єрську доставку, за останнє доплачувати не потрібно. Компанія встановила такі тарифи на доставку до Польщі: