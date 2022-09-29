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"Нова пошта" вводить 30% знижку на доставку в один із днів тижня
Компанія "Нова пошта" кожної неділі протягом жовтня надаватиме клієнтам знижку в розмірі 30% на доставку посилок. Про це повідомила пресслужба компанії.
Знижка поширюється на доставку посилок до 30 кг у відділення, на адресу або до 20 кг у поштомат по всій Україні.
Щоб скористатися знижкою клієнту потрібно оформити та відправити будь-яку посилку до 30 кг у неділю - 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня.
Знижка на доставку доступна для всіх відправників, у тому числі й для бізнес-клієнтів, які можуть поєднувати її зі своїми іншими знижками.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Зверніть увагу, що акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, пакування та на відправлення документів і вантажів від 30 кг", — зазначили в компанії.
Зазначимо також, що з 14 вересня "Нова пошта" доставляє посилки з особистими речами з Україну в Польщу за зниженими тарифами. Можна відправляти до поштомату в Польщі або замовити кур'єрську доставку, за останнє доплачувати не потрібно. Компанія встановила такі тарифи на доставку до Польщі:
- до 2 кг – 250 грн замість 600 грн;
- до 10 кг – 325 грн замість 900 грн;
- до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.