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Категория
Общество
Дата публикации

"Новая почта" вводит 30% скидку на доставку в один из дней недели

"Новая почта" вводит 30% скидку на доставку в один из дней недели

Компания "Новая почта" каждое воскресенье в течение октября будет предоставлять клиентам скидку в размере 30% на доставку посылок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Скидка распространяется на доставку посылок до 30 кг в отделение, адрес или до 20 кг в почтомат по всей Украине.

Чтобы воспользоваться скидкой клиенту, нужно оформить и отправить любую посылку до 30 кг в воскресенье - 2, 9, 16, 23 и 30 октября.

Скидка на доставку доступна всем отправителям, в том числе и бизнес-клиентам, которые могут сочетать ее со своими другими скидками.

"Обратите внимание, что акционная цена не действует на доплату за адресное обслуживание, комиссию за оценочную стоимость, упаковку и отправку документов и грузов от 30 кг", — уточнили в компании.

Отметим также, что с 14 сентября "Новая почта" доставляет посылки с личными вещами из Украины в Польшу по сниженным тарифам. Можно отправлять в почтомат в Польше или заказать курьерскую доставку, за последнее доплачивать не нужно. Компания установила следующие тарифы на доставку в Польшу:

  • до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн;
  • до 10 кг – 325 грн. вместо 900 грн.;
  • до 30 кг – 400 грн. вместо 1500 грн.
Автор:
Вита Молодан