"Новая почта" снизила тарифы на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза

С 14 сентября "Новая почта" доставляет посылки с личными вещами из Украины в Польшу по сниженным тарифам. Можно отправлять в почтомат в Польше или заказать курьерскую доставку, за последнее доплачивать не нужно.

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Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

"Новая почта" установила следующие тарифы на доставку в Польшу:

до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн;

до 10 кг – 325 грн вместо 900 грн;

до 30 кг – 400 грн. вместо 1500 грн.

В компании отмечают, что отправить можно исключительно подержанные личные вещи, без ценников и бирок весом до 30 кг: одежда, спортивные товары, мелкая техника и т.д.

В почтомат в Польше можно отправлять посылки до 25 кг и максимальным размером 41x38x64 см. Срок доставки – от 5 дней.

Как отправить посылку из Украины в Польшу

1. Следует принести открытую посылку в любое отделение "Новой почты".

2. Назвать страну и тип доставки – в почтомат или курьером.

3. Назвать данные получателя в Польше – ФИО, польский номер телефона получателя и его электронную почту.

4. Указать номер почтомата, в который должна быть доставлена посылка.

Найти нужный номер почтомата можно на гугл картах, где нужно ввести "inpost paczkomaty".

Если доставка курьером, то нужно указать полный адрес получателя: индекс, название города, название улицы и номер дома, номер квартиры для многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что "Укрпочта" и Почта Польши (Poczta Polska) подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений между двумя странами.

Посылки можно отправить и получить во всех отделениях Poczta Polska и "Укрпочты".