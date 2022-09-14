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"Новая почта" снизила тарифы на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза
С 14 сентября "Новая почта" доставляет посылки с личными вещами из Украины в Польшу по сниженным тарифам. Можно отправлять в почтомат в Польше или заказать курьерскую доставку, за последнее доплачивать не нужно.
Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
"Новая почта" установила следующие тарифы на доставку в Польшу:
- до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн;
- до 10 кг – 325 грн вместо 900 грн;
- до 30 кг – 400 грн. вместо 1500 грн.
В компании отмечают, что отправить можно исключительно подержанные личные вещи, без ценников и бирок весом до 30 кг: одежда, спортивные товары, мелкая техника и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В почтомат в Польше можно отправлять посылки до 25 кг и максимальным размером 41x38x64 см. Срок доставки – от 5 дней.
Как отправить посылку из Украины в Польшу
1. Следует принести открытую посылку в любое отделение "Новой почты".
2. Назвать страну и тип доставки – в почтомат или курьером.
3. Назвать данные получателя в Польше – ФИО, польский номер телефона получателя и его электронную почту.
4. Указать номер почтомата, в который должна быть доставлена посылка.
Найти нужный номер почтомата можно на гугл картах, где нужно ввести "inpost paczkomaty".
Если доставка курьером, то нужно указать полный адрес получателя: индекс, название города, название улицы и номер дома, номер квартиры для многоквартирных домов.
Ранее стало известно, что "Укрпочта" и Почта Польши (Poczta Polska) подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений между двумя странами.
Посылки можно отправить и получить во всех отделениях Poczta Polska и "Укрпочты".