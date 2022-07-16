"Новая Почта" заработает в Польше до конца 2022 года

Украинская логистическая компания "Новая Почта" планирует создать собственные филиалы в европейских странах для работы на их внутреннем рынке. На первом этапе речь идет о странах-соседях Украины.

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Об этом заявила директор "Новой Почты" по управлению репутацией Елена Плахова в интервью LIGA.net.

"Мы компания, которая всегда идет за клиентом. Мы видим, что 5 млн человек уехали за границу, тем более клиенты говорят: "Нам вас не хватает". Поэтому мы планируем выходить на европейский рынок", — рассказала Плахова.

По ее словам, в Польше "Новая почта" планирует начать работу до конца этого года. В целом, на первом этапе речь идет о соседних странах с Украиной.

"В первую очередь, мы будем выходить в те страны, которые граничат с Украиной: Польша, Словакия, Румыния. Это будет первый этап, а дальше мы будем смотреть, как оно там продвигается, и уже будем планировать второй этап и другие страны", — отметила Плахова.

Напомним, "Новая почта" подняла цены на доставку из международных интернет-магазинов, но отправка личных вещей за границу, напротив, подешевела.

Ранее "Новая почта" снизила тариф на доставку в почтоматах в Украине на 10 грн - до 50 грн за посылку. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтоматах можно отправить посылки весом до 20 кг.