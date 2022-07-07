"Нова пошта Глобал" змінює свої тарифи: доставка у/з США подорожчає на 20%

Компанія "Нова пошта Глобал" піднімає з 7 липня ціни на доставку з міжнародних інтернет-магазинів, але відправка особистих речей за кордон, навпаки, подешевшає. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

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Як пояснили в компанії, у зв'язку зі зростанням цін на паливо та авіаперевезення тарифи на "доставку до/з США" піднімуть на 20%, з інших країн – на 10%.

Для прикладу: доставка посилки вагою 0,5 кг із США коштуватиме 840 грн, а з іншої країни світу – від 1100 грн (залежно від країни). Доставка документів вагою до 0,5 кг у США коштуватиме – 720 грн, а до іншої країни світу – від 880 грн.

Крім того, тариф на доставку посилок із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на $1-2. Вартість доставки посилок із США збільшилася на $2 у середньому у всіх вагових категоріях.

Так, доставка посилки з інтернет-магазину вагою 0,5 кг складатиме:

зі США та Англії – $7;

з Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції – $5;

з Італії та Туреччини – $6.

Водночас вартість доставки особистих речей у рамках послуги "Речі з дому за кордон" зменшили на третину. Так, доставка посилки з України до Польщі буде коштувати:

до 2 кг – 600 грн замість 800 грн;

до 10 кг – 900 грн замість 1200 грн;

до 30 кг – 1500 грн замість 2000 грн.;

до 70 кг – 3000 грн.

"Термін дії акційної послуги "Речі з дому за кордон" продовжено зі знижками від 30% до 75%. Клієнти можуть надсилати особисті речі до 25 країн Європи, а розмір знижки залежить від зони доставки, до якої входить країна", - додали в прес-службу. -Службу поштового оператора.

Раніше "Нова пошта" знизила тариф на доставку до поштомату в Україні на 10 грн - до 50 грн за посилку. За фіксованою ціною можна буде надсилати документи та посилки незалежно від географії доставки. До пошти можна відправити посилки вагою до 20 кг.

Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила перше відділення повного циклу на базі BDF-контейнера, яке тимчасово розташується у селі Стоянка Бучанського району Київської області, яке постраждала від тимчасової російської окупації.