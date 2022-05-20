Компанія “Нова пошта” змінює тарифи на доставку з 23 травня та запроваджує низку спрощень у тарифах та послугах для клієнтів.

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, компанія знижує тариф на доставку до поштомату на 10 грн — до 50 грн за посилку. За фіксованою ціною можна буде надсилати документи та посилки незалежно від географії доставки. До поштомату можна надіслати посилки вагою до 20 кг.

Також "Нова пошта" зменшує вагові градації у тарифі на доставку по Україні. Замість 7 вагових категорій посилок тепер буде 3 тарифи за вагою:

мала ( до 2 кг) - 60 грн. Під час відправки одягу клієнти отримуватимуть пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг;

до 2 кг) - 60 грн. Під час відправки одягу клієнти отримуватимуть пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг; середня ( до 10 кг) - 80 грн;

до 10 кг) - 80 грн; велика ( до 30 кг) - 120 грн.

До нового тарифу вже включено оцінну вартість для посилок до 500 гривень. Для відправок вартістю понад 500 грн оцінна вартість, як і раніше, буде вважатися як 0,5% від вартості відправлення.

Вартість доплати за доставку посилок до села складатиме 20 грн.

Відправлення документів у фірмовому конверті до відділення тепер коштуватиме 45 гривень.

При надсиланні кількох посилок по одній експрес-накладній, доставка кожної з них збільшиться на 10 грн.

Посилка з максимальною вагою - за базовим тарифом по Україні, решта - за зниженим:

до 2 кг - 20 грн;

до 10 кг - 40 грн;

до 30 кг - 80 грн.

Також буде спрощено тариф для доставки вантажів. Він формуватиметься так: загальна вага вантажу ( у кг) множиться на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки ( дальності кінцевого населеного пункту).

Компанія також скасовує розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер вартість за доставку нараховуватиметься виключно з урахуванням фактичної та об'ємної ваги самого вантажу та, як і раніше, за оренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу.

Крім того, "Нова пошта" збільшує кількість безкоштовних днів зберігання для палет з 2 до 3 календарних днів, за винятком дня прибуття.

Для вантажів, автошин та автодисків кількість днів зберігання скорочуватиметься з 7 до 3, не рахуючи дня прибуття.

Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила перше відділення повного циклу на базі BDF-контейнера, яке тимчасово розташується у селі Стоянка Бучанського району Київської області, яке постраждала від тимчасової російської окупації.