"Нова пошта" знову доставляє товари з онлайн-магазину iHerb

Українці знову можуть замовляти товари з глобального онлайн-магазину iHerb до України з доставкою "Новою поштою". Як йдеться в повідомленні компанії, отримати замовлення можна у будь-якому її працюючому відділенні або поштоматі.

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Щоб замовити доставку, на сайті iherb.com потрібно додати товари до "Кошику", а на вкладці "Доставка" вибрати опцію з логотипом "Нова пошта Глобал". Термін доставки складає від 10 днів.

Відстежити посилку з-за кордону, як і будь-яке відправлення Україною, можна за допомогою онлайн-трекінгу. Для цього потрібно ввести номер експрес-накладної у полі пошуку на сайті за посиланням.

iHerb є найбільшим у світі інтернет-магазином продуктів для здорового способу життя: на сайті представлено понад 1500 брендів та 35 тисяч товарів - це косметика, парфумерія, харчові добавки, вітаміни, спортивне харчування, товари для дітей, для дому та для тварин.

Як зазначають у "Новій пошті", з доставкою через неї найбільш популярними серед українців категоріями товарів на iHerb були цукерки, БАДи, вітаміни та косметика.

Нагадаємо також, що замовити товари з будь-якого онлайн-магазину в США, Великої Британії та інших країн можна завдяки ще одному сервісу від "Нова пошта Глобал" - NP Shopping.

Джерело фото: ua.depositphotos.com