"Нова пошта" відновила роботу у Бородянці: відкрила мобільне відділення

Компанія "Нова пошта" продовжує відновлювати роботу у звільнених районах Київської області – відкрито відділення у Бородянці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відділення працюватиме з понеділка по суботу та обслуговуватиме посилки до 10 кг, а також надаватиме послуги упаковки.

Сплатити доставку можна готівкою при отриманні онлайн через програму "Нової пошти" і за допомогою автосписання. Послуга післяплати поки що недоступна.

Загалом у Київській області працює вже 239 відділень "Нової пошти".

Нагадаємо, компанія "Нова пошта" запустила нову послугу "Речі з дому за кордон". Вона передбачає доставку особистих речей українцям, які тимчасово залишили територію України через війну, до країн Європи.

"Нова пошта" також приєдналася до Всесвітньої продовольчої програми (WFP): у рамках співпраці компанія отримує продукти харчування з країн Європи, формує з них продуктові набори та доставляє їх до населених пунктів згідно з баченням ООН, насамперед – у гарячі точки України.