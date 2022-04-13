"Новая почта" начала официальное сотрудничество с ООН, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам

Компания способствует ОНН в реализации масштабной программы поддержки украинцев по двум направлениям: перевозит гуманитарную помощь из стран Европы и предоставляет помещения для размещения гуманитарных штабов УВКБ ООН.

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"Новая почта" присоединилась к Всемирной продовольственной программе ОНН (WFP): в рамках сотрудничества компания получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь – в горячие точки Украины.

"Новая почта" также предоставила свои производственные помещения на западе Украины для нужд УВКБ ООН и Агентства ООН по делам беженцев.

"По статистике, уже более 10 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свой дом, сотни тысяч все еще остаются в опасных городах и в условиях, близких к гуманитарной катастрофе, и мы не можем быть в стороне, — говорит СЕО "Новой почты" Александр Бульба. — Еще в начале войны мы начали перевозить гуманитарную помощь по стране и из-за границы. Сейчас мы присоединяемся к программе ООН. Мы делаем все возможное, чтобы хотя бы немного облегчить жизнь украинцам, наиболее пострадавшим от войны".

ООН формирует список приоритетных городов и поселков, сосредотачиваясь на местах боевых действий и регионах, которым грозит гуманитарная катастрофа.

По состоянию на начало апреля (за одну неделю сотрудничества) "Новая почта" подготовила и доставила около 25 тысяч продуктовых наборов в Черниговскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

Также компания перевезла для временных переселенцев более 420 тонн бытовых товаров от УВБК ООН.

До конца месяца "Новая почта" доставит еще около 300 тысяч наборов в Харьковскую и Днепропетровскую области.

В ближайших планах компании — начать сотрудничество с другими международными организациями по оказанию украинцам всесторонней помощи.