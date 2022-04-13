Help Ukraine Center: как крупные бизнесы создали самый большой в Восточной Европе гуманитарный хаб

С первых дней войны Украина остро нуждается в гуманитарной помощи. Бойцы на передовой, жители прифронтовых территорий и беженцы постоянно ждут лекарства, еду, средства гигиены — и в мире нашлось множество желающих помочь Украине в трудный момент.

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Но возникла логистическая проблема: разворачивать на территории воюющей страны огромные склады для приема и сортировки большого количества товаров было слишком рискованно. Решение нашлось благодаря объединению усилий ведущих украинских бизнесов, до войны специализировавшихся на логистике и доставках. О том, как создавался крупнейший в Восточной Европе логистический гуманитарный хаб Help Ukraine Center, в cпецпроекте Delo.ua "Бизнес-фронт".

Инициатор создания Help Ukraine Center — совладелец компании TIS Андрей Ставницер. Он рассказывает, что на вторые сутки после объявления войны начал обзванивать владельцев бизнесов, которые могут разблокировать узкое горло логистики гуманитарной помощи, и обсуждать с ними варианты действий. Подключились Вячеслав Чечеткин (Rozetka), Вячеслав Климов ("Новая Почта"), Владимир Костельман (Fozzy). Оценив имеющиеся возможности (складские мощности, автопарк, нетворк за рубежом) и потребности Украины, было решено создавать хабы на приграничных территориях соседних стран. Задача — быстро обрабатывать большие объемы поступающей гуманитарки и так же быстро отправлять ее в Украину “зеленым коридором”.

Первый небольшой склад открыли в пригороде польского Хелма, в 25 км от украинской границы. Очереди из фур с гуманитаркой выстроились в первые часы работы, и стало ясно, что нужен более мощный распределительный центр. Через несколько дней его открыли в Люблине. Третий хаб работает в румынском городе Хуше. Сегодня люблинский хаб Help Ukraine Center не просто обрабатывает десятки фур в сутки и отправляет в Украину тысячи тонн помощи, он стал центром притяжения для волонтеров со всего мира .

Лондонские таксисты, приехавшие на легендарных кебах, под завязку набитых дефицитными медикаментами, остались в Люблине, чтобы помогать на складе. Швейцарские айтишники, которые за несколько дней собрали большую сумму в помощь Украине. Жители тихоокеанского острова Гуам, загрузившие гуманитаркой несколько морских контейнеров. Все это истории, которые стали возможны благодаря Help Ukraine Center. Когда Дженнифер Энистон (40 млн подписчиков в Инстаграмме) опубликовала серию сториз с призывом отправлять помощь на люблинский хаб, а Стинг перезаписал свою легендарную песню Russians, роялти от прослушиваний которой поступят на счет центра, стало понятно — проект приобрел планетарный масштаб.

За полтора месяца работы Help Ukraine Center перевез в Украину свыше 3,5 тысячи тонн помощи.

"Стратегически и финансово наша инициатива поддерживается монстрами украинского бизнеса — TIS, ROZETKA, "Новая Почта", Horizon Capital, Fozzy Group и другими. А "на земле" основная работа делается руками ультрамотивированной команды людей, волонтеров, преимущественно женщин, добровольно принявших решение сделать все что могут для того, чтобы вернуться домой и чтобы этот дом существовал", — рассказывает Андрей Ставницер.

Меньше чем через месяц украинские предприниматели выстроили эффективную систему коридоров по всей стране: работают железнодорожные и автомобильные маршруты, по которым на всех парах движутся гуманитарные грузы.

Теперь Ставницер призывает глобальных монстров гуманитарной помощи воспользоваться мощностями, которые ему и партнерам удалось создать. По его словам, поток помощи от небезразличных европейцев в какой-то момент начнет иссякать, никто не может помогать вечно. Большие организации, такие как USAID, World Food Program и другие, имеют очень большие ресурсы, но у них нет логистики и людей "на земле", в Украине. Help Ukraine Center может стать логистическим оператором для мейджоров.

"Мы умеем довозить грузы автомобилями и по железной дороге, до войны мы управляли единственной в Украине сетью контейнерных поездов и работали с сухими составами. Help Ukraine Center с удовольствием предоставит свои логистические мощности и свою экспертизу UNICEF, World Food Program и другим. Работу можно начать уже через час после звонка от них".

Пока что хабы Help Ukraine Center в Польше и Румынии продолжают принимать гуманитарную помощь от частных лиц — ее поток, к счастью, не исчерпывается.