Help Ukraine Center: як великі бізнеси створили найбільший у Східній Європі гуманітарний хаб

З перших днів війни Україна гостро потребує гуманітарної допомоги. Бійці на передовій, жителі прифронтових територій та біженці постійно чекають на ліки, їжу, засоби гігієни – і у світі знайшлося безліч охочих допомогти Україні у скрутний момент.

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Але виникла логістична проблема: розгортати на території країни, що воює, величезні склади для прийому та сортування великої кількості товарів, було надто ризиковано. Рішення знайшлося завдяки об'єднанню зусиль провідних українських бізнесів, які до війни спеціалізувались на логістиці та доставках. Про те, як створювався найбільший у Східній Європі логістичний гуманітарний хаб Help Ukraine Center, – у cпецпроєкті Delo.ua "Бізнес-фронт".

Ініціатор створення Help Ukraine Center — співвласник компанії TIS Андрій Ставніцер. Він розповідає, що на другу добу після оголошення війни почав обдзвонювати власників бізнесів, які можуть "розблокувати" вузьке горло логістики гуманітарної допомоги, та обговорювати з ними варіанти дій. Підключилися В'ячеслав Чечоткін (Rozetka), В'ячеслав Клімов ("Нова Пошта"), Володимир Костельман (Fozzy). Оцінивши наявні можливості (складські потужності, автопарк, нетворк за кордоном) та потреби України, було вирішено створювати хаби на прикордонних територіях сусідніх країн. Завдання — швидко обробляти великі обсяги гуманітарки, що надходить, і так само швидко відправляти її в Україну "зеленим коридором".

Перший невеликий склад відкрили у передмісті польського Хелма, за 25 км від українського кордону. Черги з фур з гуманітаркою вишикувалися в перші ж години роботи, і стало ясно, що потрібен більш потужний розподільний центр. Через кілька днів його відкрили в Любліні. Третій хаб працює у румунському місті Хуші. Сьогодні люблінський хаб Help Ukraine Center не просто обробляє десятки фур за добу та відправляє в Україну тисячі тонн допомоги, він став центром тяжіння для волонтерів з усього світу .

Лондонські таксисти, які приїхали на легендарних кебах, під зав'язку набитих дефіцитними медикаментами, залишилися в Любліні, щоб допомагати на складі. Швейцарські айтішники, які за кілька днів зібрали велику суму на допомогу Україні. Жителі тихоокеанського острова Гуам, які завантажили гуманітаркою кілька морських контейнерів. Все це історії, які стали можливими завдяки Help Ukraine Center. Коли Дженніфер Еністон (40 млн підписників в Інстаграмі) опублікувала серію сторіз із закликом відправляти допомогу на люблінський склад, а Стінг перезаписав свою легендарну пісню Russians, роялті від прослуховувань якої надійдуть на рахунок центру, стало зрозуміло — проєкт набув планетарного масштабу.

За півтора місяці роботи Help Ukraine Center перевіз до України понад 3,5 тисячі тонн допомоги.

"Стратегічно та фінансово наша ініціатива підтримується монстрами українського бізнесу — TIS, ROZETKA, "Нова Пошта", Horizon Capital, Fozzy Group та іншими. А "на землі" основна робота робиться руками ультрамотивованої команди людей, волонтерів, переважно жінок, які добровільно прийняли рішення зробити все, що можуть для того, щоб повернутися додому і щоб цей дім існував", — розповідає Андрій Ставніцер.

Менше ніж за місяць українські підприємці вибудували ефективну систему коридорів по всій країні: працюють залізничні та автомобільні маршрути, якими на всіх парах рухаються гуманітарні вантажі.

Тепер Ставніцер закликає глобальних "монстрів" гуманітарної допомоги скористатись потужностями, які йому та партнерам вдалося створити. За його словами, потік допомоги від небайдужих європейців у якийсь момент почне вичерпуватися, ніхто не може допомагати вічно. Великі організації, такі як USAID, World Food Program та інші, мають дуже великі ресурси, але в них немає логістики і людей "на землі", в Україні. Help Ukraine Center може стати логістичним оператором для мейджорів.

"Ми вміємо довозити вантажі автомобілями та залізницею, до війни ми керували єдиною в Україні мережею контейнерних поїздів та працювали із сухими складами. Help Ukraine Center із задоволенням надасть свої логістичні потужності та свою експертизу UNICEF, World Food Program та іншим. Роботу можемо розпочати вже через годину після дзвінка від них".

Поки що хаби Help Ukraine Center у Польщі та Румунії продовжують приймати гуманітарну допомогу від приватних осіб — її потік, на щастя, не вичерпується.