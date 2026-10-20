Популярна мережа книгарень закриває магазини на вокзалах Києва та Одеси: яка причина

Популярна мережа книжкових магазинів "Книгарня "Є" припиняє роботу двох філій, розташованих на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. Причиною закриття стала поточна безпекова ситуація в країні.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба мережі.

"На жаль, безпекова ситуація та обставини, у яких ми всі зараз перебуваємо, не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори", — пояснили представники мережі.

Книгарня на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрилася в лютому 2025 року, а магазин в Одесі — у березні 2026-го.

Представники компанії подякували відвідувачам за користування послугами перед відпустками та поїздками, проте дати можливого відновлення роботи цих об'єктів не назвали.

Про мережу

"Книгарня "Є" – всеукраїнська книжкова мережа, що має локації у 20-ти регіонах України та великий інтернет-магазин. Найперша книгарня була відкрита у Києві на вулиці Лисенка, 3.

За інформацією компанії, мережа налічує 70 магазинів. На більшості локацій також є місця для читання і проведення заходів: книжкових клубів, зустрічей із письменниками та культурними діячами, лекцій та багатьох інших форматів.

В інтернет-магазині мережі можна знайти книжки і паперові, й електронні українською, англійською, французькою, польською та іншими мовами.

За даними YouControl, ТОВ "Книгарня "Є" ,була зареєстровано у вересні 2007 року. Уставний фонд товариства складає майже 5 млн грн, а кінцевими бенефіціарними власниками є Роман Цуприк та Юлія Олійник.

раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив постанову, яка дає змогу розпочати виплату державних субсидій книгарням на компенсацію витрат за оренду приміщень.