Популярная сеть книжных магазинов закрывает точки на вокзалах Киева и Одессы: какая причина

Популярная сеть книжных магазинов "Книгарня "Є" прекращает работу двух филиалов, расположенных на железнодорожных вокзалах в Киеве и Одессе. Причиной закрытия стала текущая ситуация безопасности в стране.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба сети.

"К сожалению, ситуация с безопасностью и обстоятельства, в которых мы все сейчас находимся, не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти пространства", — пояснили представители сети.

Книжный магазин на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся в феврале 2025 года, а магазин в Одессе — в марте 2026-го.

Представители компании поблагодарили посетителей за пользование услугами перед отпусками и поездками, однако даты возможного возобновления работы этих объектов не назвали.

О сети

"Книгарня "Є" - всеукраинская книжная сеть, которая имеет локации в 20-ти регионах Украины и большой интернет-магазин.

По информации компании, сеть насчитывает 70 магазинов. Первый книжный магазин был открыт в Киеве на улице Лысенко, 3.

На большинстве локаций есть места для чтения и проведения мероприятий: книжных клубов, встреч с писателями и культурными деятелями, лекций и многих других форматов.

В интернет-магазине сети можно найти книги и бумажные, и электронные на украинском, английском, французском, польском и других языках.

По данным YouControl, ООО "Книгарня "Є" было зарегистрирован в сентябре 2007 года. Уставный фонд общества составляет почти 5 млн грн, а конечными бенефициарными собственниками есть Роман Цуприк и Юлия Олейник.

ранее сообщалось, что Кабмин принял постановление, позволяющее начать выплату государственных субсидий магазинам на компенсацию расходов на аренду помещений.