Закупочные цены на молоко в ЕС пошли вверх: где фермерам платят больше всего

В октябре 2026 года средняя закупочная цена молока-сырья в Европейском Союзе составила 45,12 евроцентов за кг. Это на 1,28% больше, чем в сентябре, но на 13,93% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время в Украине молоко экстрасорта стоило 17,05 грн/кг (35,52 евроцента за кг).

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Как изменились цены в странах ЕС

За месяц молоко подорожало в 15 странах ЕС. Наибольший рост зафиксировали в Бельгии – на 12,88%, до 45,50 евроцента за кг. В Литве цена увеличилась на 5,78%, до 42,48 евроцента за кг, в Дании – на 4,42%, до 47,49 евроцента за кг.

В Германии, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, Кипре и Мальте цены не изменились. В четырех странах молоко подешевело:

в Эстонии - на 1,96%, до 39,00 евроцента за кг;

в Венгрии - на 0,21%, до 37,45 евроцента за кг;

в Румынии – на 1,31%, до 38,40 евроцента за кг;

в Словакии - на 4,22%, до 37,43 евроцента за кг.

Самые высокие закупочные цены были на Мальте – 66,82 евроцента за кг и Кипре – 65,45 евроцента за кг. Самые низкие – в Словакии и Венгрии: 37,43 и 37,45 евроцента за кг соответственно.

Почему меняются закупочные цены

По данным АВМ, по сравнению с октябрем 2025 молоко подорожало только на Мальте — на 4,68%. В остальных 25 странах цены снизились. Больше всего - в Венгрии (-26,5%), Чехии (-24,01%), Словакии (-23,88%) и Эстонии (-23,26%).

По мнению аналитиков, на рынок влияют сокращение предложения молока, удорожание энергоносителей, удобрений и кормов. Летняя жара и засуха ухудшили качество кормов и урожай рапса, что сказалось на надоях и составе молока.

Дополнительным фактором явилось распространение вируса Шмалленберга. Он может вызвать временное сокращение надоев, аборты и рождение мертвых телят. В Германии последствия заболевания были зафиксированы во всех регионах страны.

По оценке IFCN эти факторы могут ограничивать продуктивность коров и в последующие месяцы. В то же время, значительное предложение сливочного масла и увеличение его экспорта из США сдерживают рост закупочных цен в Европе.

Ранее сообщалось, что динамика европейского молочного рынка остается неоднородной: масло подорожало, сухое цельное молоко подешевело, а обезжиренное сухое держит высокую цену.