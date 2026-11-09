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Закупівельні ціни на молоко в ЄС пішли вгору: де фермерам платять найбільше

корови, ферма, працівник, молоко
У жовтні молоко-сировина у ЄС подорожчало на 1,28% за місяць / Freepik

У жовтні 2026 року середня закупівельна ціна молока-сировини в Європейському Союзі становила 45,12 євроцентів за кг. Це на 1,28% більше, ніж у вересні, але на 13,93% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас в Україні молоко екстраґатунку коштувало 17,05 грн/кг (35,52 євроцента за кг).

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Як змінилися ціни в країнах ЄС

За місяць молоко подорожчало у 15 країнах ЄС. Найбільше зростання зафіксували в Бельгії — на 12,88%, до 45,50 євроцента за кг. У Литві ціна збільшилася на 5,78%, до 42,48 євроцента за кг, у Данії — на 4,42%, до 47,49 євроцента за кг.

У Німеччині, Ірландії, Іспанії, Італії, Португалії, на Кіпрі та Мальті ціни не змінилися. У чотирьох країнах молоко подешевшало:

  • в Естонії — на 1,96%, до 39,00 євроцента за кг; 
  • в Угорщині — на 0,21%, до 37,45 євроцента за кг; 
  • у Румунії — на 1,31%, до 38,40 євроцента за кг; 
  • у Словаччині — на 4,22%, до 37,43 євроцента за кг.

Найвищі закупівельні ціни були на Мальті — 66,82 євроцента за кг і Кіпрі — 65,45 євроцента за кг. Найнижчі — у Словаччині та Угорщині: 37,43 і 37,45 євроцента за кг відповідно.

Чому змінюються закупівельні ціни

За даними АВМ, порівняно з жовтнем 2025 року молоко подорожчало лише на Мальті — на 4,68%. У решті 25 країн ціни знизилися. Найбільше — в Угорщині (-26,5%), Чехії (-24,01%), Словаччині (-23,88%) та Естонії (-23,26%).

На думку аналітиків, на ринок впливають скорочення пропозиції молока, подорожчання енергоносіїв, добрив і кормів. Літня спека та посуха погіршили якість кормів і врожай ріпаку, що позначилося на надоях та складі молока.

Додатковим чинником стало поширення вірусу Шмалленберга. Він може спричиняти тимчасове скорочення надоїв, аборти та народження мертвих телят. У Німеччині наслідки захворювання зафіксували в усіх регіонах країни.

За оцінкою IFCN, ці чинники можуть обмежувати продуктивність корів і в наступні місяці. Водночас значна пропозиція вершкового масла та збільшення його експорту зі США стримують зростання закупівельних цін у Європі.

Раніше повідомлялося, що динаміка європейського молочного ринку залишається неоднорідною: масло подорожчало, сухе незбиране молоко подешевшало, а сухе знежирене тримає високу ціну. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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