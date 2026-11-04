Ціни на молочну продукцію в Україні зростають: скільки тепер коштують молоко, сир і масло

Наприкінці жовтня 2026 року більшість молочних продуктів в Україні коштували дорожче, ніж рік тому. Найбільше зросли ціни на йогурти, кефір і тверді сири. На вартість продукції впливають витрати виробників на електроенергію, зберігання та логістику.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Як змінилися ціни на молочні продукти

За рік питний йогурт подорожчав на 19%, ложковий — на 21%, кефір у плівці — на 12%, кисломолочний сир — на 8%. Ціна на український твердий сир "Український" зросла на 8%, "Голландський" — на 7%, "Гауда" — на 10%.

У жовтні ціни змінювалися по-різному. Зокрема, подешевшали молоко в плівці, кефір у пластикових пляшках, сметана в плівці та вершкове масло. Натомість йогурти, кисломолочний сир і більшість твердих сирів подорожчали.

Середні ціни на окремі продукти наприкінці минулого місяця становили: молоко в плівці — 51,22 грн за кг, молоко у пластиковій пляшці — 71,88 грн за кг, кефір у плівці — 63,83 грн за кг, сметана в стаканах — 199,28 грн за кг, кисломолочний сир — 311,33 грн за кг, вершкове масло українського виробництва — 602,32 грн за кг.

Українські сировари втрачають продажі

Окремою проблемою залишається конкуренція з імпортними сирами. За січень-вересень 2026 року імпорт твердих і напівтвердих сирів зріс на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Через конкуренцію з іноземною продукцією українські виробники щомісяця втрачали можливість продавати в середньому додаткові 500 тонн сиру.

Чому зростають ціни

За словами аналітиків, витрати виробників зростають через необхідність зберігати продукцію та використовувати дизельні генератори під час відключень електроенергії. Восени й узимку підприємства частіше вдаються до паливної генерації, що збільшує собівартість молочної продукції.

Водночас виробники не можуть повністю перекласти додаткові витрати на покупців, оскільки подорожчання стримує попит.

"Подальше підвищення роздрібних цін посилюватиме інфляційний тиск і стримуватиме попит, створюючи додаткові труднощі для виробників молока та молокопереробні підприємства", — зазначають в АВМ.

Крім того підвищення цін через зростання витрат може ще більше ускладнити конкуренцію з імпортною продукцією.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують зростати закупівельні ціни на молоко-сировину. Основні причини - скорочення виробництва, високий попит на молочний білок і поступове зменшення пропозиції продукції на внутрішньому та світовому ринках.