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Цены на молочную продукцию в Украине растут: сколько теперь стоят молоко, творог и масло

молочные продукты
Молочные продукты дорожают / Freepik

В конце октября 2026 года большинство молочных продуктов в Украине стоили дороже года назад. Больше всего выросли цены на йогурты, кефир и сыры. На стоимость продукции влияют затраты производителей на электроэнергию, хранение и логистику.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Как изменились цены на молочные продукты

За год питьевой йогурт подорожал на 19%, ложковый – на 21%, кефир в пленке – на 12%, кисломолочный творог – на 8%. Цена на украинский сыр "Украинский" выросла на 8%, "Голландский" - на 7%, "Гауда" - на 10%.

В октябре цены изменялись по-разному. В частности, подешевели молоко в пленке, кефир в пластиковых бутылках, сметана в пленке и сливочное масло. Зато йогурты, кисломолочный сыр и большинство сыров подорожали.

Средние цены на отдельные продукты в конце прошлого месяца составляли: молоко в пленке — 51,22 грн за кг, молоко в пластиковой бутылке — 71,88 грн за кг, кефир в пленке — 63,83 грн за кг, сметана в стаканах — 199,28 грн за кг, 3 602,32 грн/кг.

Украинские сыровары теряют продажи

Отдельной проблемой остается конкуренция с импортными сырами. За январь-сентябрь 2026 г. импорт твердых и полутвердых сыров вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за конкуренции с иностранной продукцией украинские производители ежемесячно упускали возможность продавать в среднем дополнительные 500 тонн сыра.

Почему растут цены

По словам аналитиков, расходы производителей растут из-за необходимости хранить продукцию и использовать дизельные генераторы при отключении электроэнергии. Осенью и зимой предприятия чаще прибегают к топливной генерации, что увеличивает себестоимость молочной продукции.

В то же время производители не могут полностью перевести дополнительные расходы на покупателей, поскольку удорожание сдерживает спрос.

"Дальнейшее повышение розничных цен будет усиливать инфляционное давление и сдерживать спрос, создавая дополнительные трудности для производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий", - отмечают в АВМ.

Кроме того, повышение цен из-за роста затрат может еще больше усложнить конкуренцию с импортной продукцией.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают расти закупочные цены на молоко-сырье. Основные причины – сокращение производства, высокий спрос на молочный белок и постепенное уменьшение предложения продукции на внутреннем и мировом рынках.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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