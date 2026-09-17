Молочные продукты могут подорожать: производители пересматривают цены, а импорт растет

Украинские производители свежей молочной продукции пересматривают отпускные цены из-за удорожания логистики. В то же время импорт в августе почти удвоился по сравнению с прошлым годом.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Infagro.

Производители просматривают цены

Из-за уничтожения логистических центров торговых сетей и складов производителей возникают перебои со снабжением. Больше всего это повлияло на производителей молока, кефира, сметаны и сыра. Часть компаний не смогла обеспечить планируемый рост продаж в сентябре.

В то же время, существенно подорожала логистика. Часть дополнительных расходов торговые сети переводят на поставщиков, поэтому производители пересматривают цены на отпуск.

Отдельные компании почти еженедельно посылают сетям новые ценовые протоколы. Однако фактическое удорожание продукции пока остается умеренным, поскольку новые цены только начинают действовать.

Еще один фактор – сокращение количества промоакций. Продукцию со скидками продают реже, что может сказаться на цене покупателей.

Импорт почти сравнялся с экспортом

В августе украинский экспорт свежей молочной продукции вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По словам аналитиков, основные преимущества от увеличения внешних продаж получают несколько крупных экспортеров.

Импорт за этот же период вырос примерно вдвое. По объемам поставки свежей молочной продукции из-за границы почти сравнялись с украинским экспортом.

Таким образом, осенью на рынок одновременно влияют удорожание логистики, пересмотр цен производителями, сокращение акций и рост импорта.

Напомним, за январь-август 2026 года Украина сократила экспорт молочной продукции на 7% в натуральном выражении и на 17% в денежном - до 86,92 тыс. тонн на $248,79 млн. В то же время импорт вырос на 39% по объему и на 23% по стоимости