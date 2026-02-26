Молочная отрасль Украины входит в самый глубокий кризис за последние годы: АВМ представила план спасения

Пока молочная отрасль переживает самый глубокий кризис за последние годы. Потери производственного потенциала после войны будет чрезвычайно сложно восстановить, а иногда и невозможно. Без введения господдержки Украина может лишиться до 600 тыс. тонн промышленного молока до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

"Молочная отрасль входит в глубочайший кризис за последние годы. Без оперативных решений в 2026 году мы рискуем потерять часть производственного потенциала, который после войны будет чрезвычайно сложно восстановить", - акцентирует Елена Жупинас, заместитель генерального директора АВМ.

Экономические показатели отрасли

Сегодня производители молока трудятся в минус. В течение 2025 - начале 2026 зафиксированы следующие изменения:

закупочные цены на молоко-сырье упали на 23%;

в феврале 2026 года средняя стоимость составляет около 13,5 грн/кг (без НДС);

средние прямые операционные расходы превышают 16 грн/кг;

фермы на 1 000–1 200 коров ежемесячно теряют более 1 млн. грн.

По прогнозам Ассоциации производителей молока (АВМ), отсутствие регуляторных решений к концу 2026 года приведет к потере 500–600 тыс. тонн молока, что составляет около 20% всего промышленного производства страны.

План стабилизации от АВМ

Для предотвращения сокращения поголовья ассоциация предлагает внедрение трех ключевых механизмов:

Прямая государственная поддержка. Введение специальной дотации в размере 8 000 грн на одну корову для промышленных хозяйств, содержащих от 50 голов. Ориентировочная потребность в финансировании этой программы составляет 62 млн. евро. Регулирование торговых отношений. Принятие законодательных изменений для ограничения недобросовестных практик торговых сетей. В настоящее время финансовые риски ритейла переводятся на производителей и переработчиков, что оказывает давление на закупочную цену. Стимулирование внутреннего спроса. Запуск программы "Школьное молоко" для 4,4 млн. школьников. Реализация проекта потребует 195 тыс. тонн молока в год (около 5% от общих объемов переработки), что обеспечит стабильный сбыт для отечественных предприятий.

Представители АВМ отмечают, что 2026 год является определяющим для сохранения производственного потенциала отрасли и продовольственной безопасности Украины.

Напомним, в январе молочно-товарные фермы сократили объемы производства молока в январе 2026 года в результате блекаутов и отсутствия возможности на молокоперерабатывающих предприятиях принимать сырье в периоды отключения электроэнергии. Однако объемы надоя в промышленном секторе были выше, чем в прошлом.