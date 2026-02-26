- Категория
Молочная отрасль Украины входит в самый глубокий кризис за последние годы: АВМ представила план спасения
Пока молочная отрасль переживает самый глубокий кризис за последние годы. Потери производственного потенциала после войны будет чрезвычайно сложно восстановить, а иногда и невозможно. Без введения господдержки Украина может лишиться до 600 тыс. тонн промышленного молока до конца года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).
"Молочная отрасль входит в глубочайший кризис за последние годы. Без оперативных решений в 2026 году мы рискуем потерять часть производственного потенциала, который после войны будет чрезвычайно сложно восстановить", - акцентирует Елена Жупинас, заместитель генерального директора АВМ.
Экономические показатели отрасли
Сегодня производители молока трудятся в минус. В течение 2025 - начале 2026 зафиксированы следующие изменения:
- закупочные цены на молоко-сырье упали на 23%;
- в феврале 2026 года средняя стоимость составляет около 13,5 грн/кг (без НДС);
- средние прямые операционные расходы превышают 16 грн/кг;
- фермы на 1 000–1 200 коров ежемесячно теряют более 1 млн. грн.
По прогнозам Ассоциации производителей молока (АВМ), отсутствие регуляторных решений к концу 2026 года приведет к потере 500–600 тыс. тонн молока, что составляет около 20% всего промышленного производства страны.
План стабилизации от АВМ
Для предотвращения сокращения поголовья ассоциация предлагает внедрение трех ключевых механизмов:
- Прямая государственная поддержка. Введение специальной дотации в размере 8 000 грн на одну корову для промышленных хозяйств, содержащих от 50 голов. Ориентировочная потребность в финансировании этой программы составляет 62 млн. евро.
- Регулирование торговых отношений. Принятие законодательных изменений для ограничения недобросовестных практик торговых сетей. В настоящее время финансовые риски ритейла переводятся на производителей и переработчиков, что оказывает давление на закупочную цену.
- Стимулирование внутреннего спроса. Запуск программы "Школьное молоко" для 4,4 млн. школьников. Реализация проекта потребует 195 тыс. тонн молока в год (около 5% от общих объемов переработки), что обеспечит стабильный сбыт для отечественных предприятий.
Представители АВМ отмечают, что 2026 год является определяющим для сохранения производственного потенциала отрасли и продовольственной безопасности Украины.
Напомним, в январе молочно-товарные фермы сократили объемы производства молока в январе 2026 года в результате блекаутов и отсутствия возможности на молокоперерабатывающих предприятиях принимать сырье в периоды отключения электроэнергии. Однако объемы надоя в промышленном секторе были выше, чем в прошлом.