Закупочная цена на молоко упала до 14 грн: кто первым покинет рынок в 2026 году

В Украине стремительно разворачивается кризис в молочной отрасли: с начала февраля большинство молокозаводов снизили закупочные цены на сырье до 14 грн/кг (без НДС), что для многих хозяйств уже ниже порога безубыточности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в статье Александра Козаченко на Latifundist.com.

Отмечается, что текущая отметка 14 грн/кг может быть не финальной. Прогнозируется дальнейшее снижение стоимости сырья до 12 грн/кг, а в отдельные периоды пикового производства цена рискует упасть до критических 10–11 грн/кг.

Такой уровень цен экономически необоснован для большинства фермерских хозяйств и ставит отрасль под угрозу деградации.

Последствия перепроизводства

Сложившаяся ситуация является запоздалой реакцией на падение мировых цен и следствием перепроизводства молока после дефицитного 2024 года.

Дмитрий Соломаха, директор хозяйства Победа, отмечает, что рынок реагирует на глобальные изменения с задержкой в 3-6 месяцев.

По его словам, при цене 14 грн/кг хозяйства уже работают в убыток, а дальнейшее удешевление заставит фермеров массово сокращать поголовье коров, а при 12 грн/кг ущерб будет еще больше.

Риск монопольного сговора переработчиков

Средние и малые фермы оказались в наиболее уязвимом положении. Ольга Полозова, совладелица предприятия "Красногорское", подчеркивает, что перерабатывающие заводы имеют значительно больше рыночной силы, чем производители сырья.

Она предполагает, что резкое и одновременное снижение цен может являться результатом согласованных действий молокозаводов, что оставляет фермерам минимум пространства для маневра.

Речь идет не о сговоре заводов, а о мировых трендах, при которых 12 грн/кг — абсолютно реальный вариант развития событий, отмечает исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины" (СМПУ) Арсен Дидур.

Существующий дисбаланс предложения наложился на остановку автономных торговых преференций на продукцию украинского АПК в Евросоюзе в июне 2025 г., а также на следующий пересмотр квот.

Дополнительно на ситуацию повлияли изменения таможенной политики ЕС в торговле с Китаем и США, а также подписание соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР, в совокупности эти факторы повлекли за собой такие ценовые колебания в Украине.

Кто первым покинет рынок?

По мнению Соломахи, у небольших ферм на 100-200 голов шансов успешно пройти кризис почти нет. В ближайшие 6–12 месяцев рынок частично "очистится" от мелких производителей.

Он напоминает, что укрупнение ферм продолжает оставаться мировой тенденцией. В США за последние десять лет количество ферм уменьшилось вдвое. При этом втрое сократилось число хозяйств с поголовьем до 500 дойных коров и на треть — до 2000 коров. Количество ферм из более 2500 коров выросло на 5%.

Поэтому он советует небольшим молочным фермам искать свою крафтовую или органическую нишу. Есть смысл заходить в свою переработку, где покупателем будет не молокозавод, а конечный потребитель, готовый платить за нишевый продукт.

Особо не поможет малому производителю и объединение в кооперативы, констатирует Арсен Дидур. Работа в кооперативе улучшает администрирование ферм, но не их экономику. Даже когда малые фермы объединяются в кооператив, чтобы предложить переработчику крупную партию молока, они не становятся финансово эффективными.

Больше шансов пережить кризис в комбинации крупного производителя молока и переработчика, когда они договариваются о сотрудничестве минимум на полгода, и в настоящее время ищут новые рынки сбыта за рубежом.

Напомним, аналитики прогнозируют, что в 2026 году производство молока в промышленном секторе сократится на фоне неблагоприятных погодных условий, дефицита электроэнергии и роста себестоимости.