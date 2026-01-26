Энергокризис и морозы ударили по производству молока: что происходит

Молочнотоварные фермы нарастили объемы производства молока-сырья в 2025 году, но замедлили объемы надоя в декабре. В 2026 году производство молока в промышленном секторе сократится на фоне неблагоприятных погодных условий, дефицита электроэнергии и роста себестоимости.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

Население сокращает производство молока

По предварительным данным Госстата, в декабре 2025 года хозяйства всех категорий произвели 478 тыс. т молока-сырья, что на 29 тыс. т меньше (-6%) по отношению к ноябрю текущего года и на 75 тыс. т меньше (-14%) по отношению к декабрю 2024 года.

В январе-декабре 2025 года объемы надоя в Украине составили 6,86 млн т, что на 374 тыс. т меньше (-5%) по отношению к прошлогоднему периоду. В декабре 2025 г. доля предприятий в производстве молока-сырья составляла 57%, а хозяйств населения – 43%.

Предприятия произвели 271 тыс. т молока-сырья в декабре 2025 года, что на 6 тыс. т больше (+2,1%) по сравнению с ноябрем 2025-го, но на 12 тыс. т меньше (-4%) по сравнению с декабрем 2024-го. В январе-декабре 2025 года МТФ произвели 3,18 млн т молока-сырья, что на 210 тыс т больше (+7%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в декабре 2025 года составили 206 тыс. т молока, что на 35 тыс. т меньше (-14%) по отношению к ноябрю 2025 года и на 64 тыс. т меньше (-24%) по отношению к декабрю 2024-го. В январе-декабре 2025 года приусадебный сектор произвел 3,67 млн т молока-сырья, что на 583 тыс т меньше (-14%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Аналитики отмечают, что объемы производства молока-сырья сокращаются в Украине, в первую очередь, за счет приусадебного сектора, перестающего выполнять важную роль в работе молочной отрасли. Они прогнозируют, что если до 2030 года личные крестьянские хозяйства не осуществят укрупнение, то их молоко перестанет поступать на переработку и использовать для собственного потребления.

В то же время промышленный сектор компенсирует сокращение доли хозяйств населения и демонстрирует стабильность в производстве молока-сырья. Несмотря на блекауты и российские ракетно-бомбовые удары, темпы прироста производства молока-сырья в промышленном секторе Украины в 2025 году были одними из лучших в Европе и мире.

Впрочем, в декабре объемы надоя в промышленном секторе сократились по отношению к прошлогоднему периоду на фоне снижения закупочных цен на молоко-сырье.

55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия 5 областей

В январе-декабре 2025 года объемы производства молока-сырья нарастили сельхозпредприятия в 14 областях, а именно в Закарпатской области (+30%), Хмельницкой области (+24%), Львовской области (+14%), Ровенской области (+14%), Тернопольской области (+12%), Винницкой Ивано-Франковской области (+8%), Житомирской области (+7%), Полтавской области (+7%), Черниговской области (+7%), Волынской области (+6%), Киевской области (+5%), Черкасской области (+5%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В январе-декабре 2025 года около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

Полтавская область – 474,5 тыс. т;

Черкасская область – 389,9 тыс. т;

Хмельницкая область – 317,2 тыс. т;

Черниговская область – 287,0 тыс. т;

Винницкая область – 285,4 тыс. т.

Напомним, что во второй половине января цены на молоко-сырье в Украине снизились из-за избытка молочной продукции и сокращения экспорта. Ситуацию существенно усложняет энергетический кризис, нарушающий работу ферм и молокоперерабатывающих заводов.