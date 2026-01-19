Экспорт масла диктует цены на молочные продукты в украинских супермаркетах: ждать ли удешевления

Украинский молочный рынок сейчас зависит от ситуации со сливочным маслом. Успешные продажи этого продукта за границу подтолкнули вверх закупочные цены на молоко, что привело к общему удорожанию молочных товаров для украинских потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфагро.

Однако к концу прошлого года рынок резко развернулся. Мировые цены на масло упали, что отразилось на доходах аграриев: закупочная стоимость молока снизилась, а из-за низкого спроса за границей производство масла несколько месяцев было убыточным.

В целом по итогам года производители смогли сберечь прибыльность. В течение большей части года экспортные цены оставались высокими, что обеспечило средний уровень выручки значительно выше, чем в предыдущие годы.

Отмечается, что важную роль в росте экспорта сыграла возможность поставок в Европейский Союз без пошлин и квот в течение длительного периода.

В то же время, уже сейчас эти поставки сталкиваются с ограничениями из-за введения квот и лицензирования, а также из-за снижения привлекательности цен. В результате экспорт в ЕС фактически приостановился, а компании переориентируются на рынки соседних стран.

На внутреннем рынке масло сейчас продается дешевле, чем на экспорт в ряд постсоветских стран. Признаков быстрого улучшения ценовой ситуации участники рынка пока не видят и не исключают дальнейшего ухудшения конъюнктуры в ближайшее время.

