Молочная отрасль испытывает давление из-за колебаний цен на масло

Цены на масло / Depositphotos

Колебания цен на сливочное масло остаются главным фактором нестабильности молочной отрасли Украины: резкий скачок котировок летом 2025 года поднял закупочные цены на молоко, а осенью их падение повлекло за собой снижение стоимости сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Масло как фактор нестабильности

Зависимость молочной отрасли Украины от конъюнктуры рынка сливочного масла усилилась из-за увеличения производства и ориентации на экспорт. В то же время, ухудшение ситуации на мировых рынках и признаки перепроизводства привели к падению экспортных цен. Внутренний спрос из-за высокой стоимости продукта ослаб, а экспорт не смог полностью уравновесить рынок, что повлекло за собой накопление запасов и дополнительное давление на цены.

В конце года большинство производителей ограничили продажи блочного масла, делая ставку на фасованную продукцию с минимальной маржой, часто в рамках акций. Участники рынка не ожидают существенного улучшения в начале нового года: цены, вероятно, будут оставаться под давлением, особенно при активизации импорта.

Напомним, 2025 стал очередным сложным испытанием для украинской молочной отрасли. Полномасштабная война продолжала оказывать давление на экономику, а рынок молока в течение года проходил через периоды как относительной стабильности, так и глубоких кризисов.

Автор:
Ольга Опенько