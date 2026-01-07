Молочная отрасль испытывает давление из-за колебаний цен на масло

Колебания цен на сливочное масло остаются главным фактором нестабильности молочной отрасли Украины: резкий скачок котировок летом 2025 года поднял закупочные цены на молоко, а осенью их падение повлекло за собой снижение стоимости сырья.

Масло как фактор нестабильности

Зависимость молочной отрасли Украины от конъюнктуры рынка сливочного масла усилилась из-за увеличения производства и ориентации на экспорт. В то же время, ухудшение ситуации на мировых рынках и признаки перепроизводства привели к падению экспортных цен. Внутренний спрос из-за высокой стоимости продукта ослаб, а экспорт не смог полностью уравновесить рынок, что повлекло за собой накопление запасов и дополнительное давление на цены.

В конце года большинство производителей ограничили продажи блочного масла, делая ставку на фасованную продукцию с минимальной маржой, часто в рамках акций. Участники рынка не ожидают существенного улучшения в начале нового года: цены, вероятно, будут оставаться под давлением, особенно при активизации импорта.

Напомним, 2025 стал очередным сложным испытанием для украинской молочной отрасли. Полномасштабная война продолжала оказывать давление на экономику, а рынок молока в течение года проходил через периоды как относительной стабильности, так и глубоких кризисов.