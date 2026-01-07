Молочна галузь відчуває тиск через коливання цін на масло

Коливання цін на вершкове масло залишаються головним фактором нестабільності молочної галузі України: різкий стрибок котирувань улітку 2025 року підняв закупівельні ціни на молоко, а восени їх падіння спричинило зниження вартості сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Масло як фактор нестабільності

Залежність молочної галузі України від кон’юнктури ринку вершкового масла посилилася через збільшення його виробництва та орієнтацію на експорт. Водночас погіршення ситуації на світових ринках і ознаки перевиробництва призвели до падіння експортних цін. Внутрішній попит через високу вартість продукту ослаб, а експорт не зміг повністю врівноважити ринок, що спричинило накопичення запасів і додатковий тиск на ціни.

Наприкінці року більшість виробників обмежили продажі блочного масла, роблячи ставку на фасовану продукцію з мінімальною маржею, часто в рамках акцій. Учасники ринку не очікують істотного покращення на початку нового року: ціни, ймовірно, залишатимуться під тиском, особливо за умови активізації імпорту.

Нагадаємо, 2025 рік став черговим складним випробуванням для української молочної галузі. Повномасштабна війна продовжувала тиснути на економіку, а ринок молока протягом року проходив через періоди як відносної стабільності, так і глибоких криз.