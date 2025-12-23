В Україні на тлі профіциту дешевшає молоко: причини та прогноз на 2026 рік

Сьогодні український молочний ринок стикнувся із серйозним викликом — профіцитом. Виробництво сировини зростає, але кількість споживачів усередині країни скоротилася через міграцію. Раніше надлишки йшли на експорт, проте зараз світові ринки перенасичені молочними товарами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

"В листопаді Україна виробила на 35 тис. т молока-сировини більше ніж торік. Дані обсяги мали піти на експорт у вигляді готової продукції. Втім, на експортних ринках триває криза, а пропозиція молочних продуктів випереджає попит", — пояснив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Які ціни на молоко?

Станом на 20 грудня середня ціна трьох ґатунків молока становить 15,20 грн/кг (без ПДВ), що на 1,05 грн менше, ніж минулого місяця.

екстра ґатунок: середня ціна — 15,30 грн/кг. Діапазон коливається від 14,80 до 16,00 грн/кг;

вищий ґатунок: у середньому коштує 15,20 грн/кг. Ціни варіюються від 14,70 до 15,80 грн/кг;

перший ґатунок: середня ціна склала 14,80 грн/кг. Мінімальна планка впала до 14,00 грн/кг.

Світовий ринок

Україна не єдина в цій кризі. Аналогічні процеси відбуваються в США та країнах Європи. Надлишок біржових товарів призвів до того, що навіть при дешевій сировині виробництво вершкового масла та сухого збираного молока залишається збитковим. Ринки просто не можуть швидко "переварити" такі обсяги продукції.

Прогноз на 2026 рік

Аналітик АВМ попереджає про чергову хвилю зниження цін уже з 1 січня через надлишки молока-сировини, які сформуються на підприємствах протягом новорічних свят, коли традиційно відбувається затишок активності на ринку.

"Стабілізація ситуації та відновлення балансу між попитом і пропозицією очікується лише наприкінці 3 кварталу 2026 року", — зазначив Кухалейшвілі.

До цього часу молочному ринку доведеться адаптуватися до умов низьких закупівельних цін.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року Україна експортувала молочної продукції на 375,43 млн доларів, що на третину (+35%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним драйвером зростання у листопаді стало згущене молоко.