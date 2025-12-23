Запланована подія 2

В Украине на фоне профицита дешевеет молоко: причины и прогноз на 2026 год

молоко
В Украине дешевеет молоко. / Freepik

Сегодня украинский молочный рынок столкнулся с серьезным вызовом профицитом. Производство сырья растет, но количество потребителей внутри страны сократилось из-за миграции. Раньше излишки шли на экспорт, однако сейчас мировые рынки перенасыщены молочными товарами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

"В ноябре Украина произвела на 35 тыс. т молока-сырья больше, чем в прошлом году. Данные объемы должны были пойти на экспорт в виде готовой продукции. Впрочем, на экспортных рынках продолжается кризис, а предложение молочных продуктов опережает спрос", - пояснил аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили.

Какие цены на молоко?

По состоянию на 20 декабря средняя цена трех сортов молока составляет 15,20 грн/кг (без НДС), что на 1,05 грн меньше, чем в прошлом месяце.

  • экстра сорт: средняя цена - 15,30 грн/кг. Диапазон колеблется от 14,80 до 16,00 грн./кг;
  • высшее сорт: в среднем стоит 15,20 грн/кг. Цены варьируются от 14,70 до 15,80 грн/кг;
  • первый сорт: средняя цена составила 14,80 грн/кг. Минимальная планка упала до 14,00 грн/кг.

Мировой рынок

Украина не единственная в этом кризисе. Аналогичные процессы проходят в США и странах Европы. Избыток биржевых товаров привел к тому, что даже при дешевом сырье производство сливочного масла и сухого уборочного молока остается убыточным. Рынки просто не могут быстро "переварить" такие объемы продукции.

Прогноз на 2026 год

Аналитик АВМ предупреждает об очередной волне снижения цен уже с 1 января из-за излишек молока-сырья, которые сформируются на предприятиях в течение новогодних праздников, когда традиционно происходит уют активности на рынке.

"Стабилизация ситуации и возобновление баланса между спросом и предложением ожидается только в конце 3 квартала 2026 года", - отметил Кухалейшвили.

К этому времени на молочном рынке придется адаптироваться к условиям низких закупочных цен.

Напомним, с 11 месяцев 2025 года Украина экспортировала молочной продукции на 375,43 млн долларов, что на треть (+35%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером роста в ноябре стало сгущенка.

Автор:
Татьяна Ковальчук