Экспорт молочных продуктов за 11 месяцев вырос более чем на треть: драйвером ноября стала сгущенка

За 11 месяцев 2025 года Украина экспортировала молочной продукции на 375,43 млн долларов, что на треть (+35%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре украинские компании сократили выручку за большинство экспортируемых молочных продуктов по отношению к октябрю, но общие показатели экспорта удержались в "плюсе". Главным драйвером роста стал спрос на сгущенку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Основные показатели

По данным аналитика Георгия Кухалейшвили, за последний месяц осени Украина погрузила на внешние рынки 10,41 тыс. т молочной продукции. Это принесло стране 27,56 млн долларов выручки.

Если сравнивать с октябрем, то натуральные объемы выросли на 16%, а денежные поступления увеличились на 12%.

Главными экспортными категориями в ноябре были следующие товары:

молоко и сливки, сгущенные – 32%;

сыры – 22%;

масло сливочное – 18%.

В ноябре 2025 года Украина существенно увеличила натуральные объемы экспорта молока и сгущенных сливок до 3,63 тыс. т (+82%). Также небольшой рост показали сливочное масло (+4%) и казеин (+6%). А вот поставки кисломолочных продуктов, сыров и мороженого несколько сократились.

География экспорта

Что касается географии экспорта, то в январе-ноябре 2025 года наибольшие объемы молока и сливок, не сгущенных (91%), кисломолочных продуктов (84%), масла сливочного (30%) и сыра (34%) были отгружены в Молдову, молока и сливок, сгущенных (18%) (47%) – в Польшу, а мороженое (29%) – в Германию.

География экспорта молочных продуктов

Причины роста спроса на сгущенку

По мнению Кухалейшвили, причина увеличения спроса на сгущенку есть "сезон выпечки". Осенью и зимой люди чаще готовят дома, а пекарни наращивают объемы производства булочек и печенья. Пик этого сезона приходится на декабрь, когда празднуют Хануку, Рождество и Новый год.

Однако общая ситуация в мире остается неоднозначной. В США и ЕС наблюдается избыток молока, а потребительский спрос на жирные продукты (масло, творог) возобновляется медленно. Поэтому склады мировых предприятий переполнены, а цены на биржевые товары находятся под давлением. Ожидается, что ситуация нормализуется только в 3-4 квартале 2026 года в результате снижения объемов надоя в США и ЕС на фоне снижения прибыли у фермеров.

Угроза импорта

Несмотря на успехи в экспорте, торговый баланс ноября ушел в минус на 3,35 млн. долларов. Причина – наплыв дешевой молочной продукции из Европы.

В ноябре 2025 года Украина импортировала 5,55 тыс. т молочных продуктов на сумму 30,91 млн долларов. По отношению к октябрю 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 6%, а по отношению к ноябрю 2024 года — на 6%. В январе-ноябре 2025 года Украина импортировала 58,16 тыс. т (+10%) молочных продуктов на сумму 300,65 млн долларов (+20%).

Больше всего мы завозим сыров (64% всего импорта), и главным поставщиком здесь выступает Польша. Также польские товары доминируют в сегментах кисломолочки и сгущенки .

География импорта молочных продуктов

Европейские молочные товары активно конкурируют с отечественными благодаря более низкой себестоимости производства в отдельных категориях.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается снижение закупочных цен на молоко. Остатки готовой продукции на складах и наплыв в страну дешевых импортных молочных продуктов привели к удешевлению стоимости сырья для перерабатывающих предприятий.