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Кадровые изменения: "Земельный банк" возглавил Андрей Видиборец

Дмитрий Наталуха, Андрей Выдыборец
Дмитрий Наталуха представил команде "Земельного банка" нового руководителя, им стал Андрей Видиборец / ФГИУ

Сегодня, 8 июня, глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Наталуха представил коллективу проекта "Земельный банк" нового руководителя. Эту должность занял Андрей Видиборец.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Ранее он работал директором департамента финансового обеспечения и бухгалтерского учета – главным бухгалтером ФГИУ.

"Мы обновляем команду, усиливаем экспертизу и продолжаем активную работу по внедрению открытого рынка субаренды государственных сельскохозяйственных земель. С новым руководителем мы сохраняем наш ключевой курс и продолжаем системные изменения в сфере управления государственными ресурсами", - подчеркнул Наталуха.

По его словам, в ближайшее время в проект "Земельный банк" войдут дополнительные 30 тысяч гектаров государственных земель в рамках формирования второго пула. Эти площади будут передаваться в субаренду через электронные онлайн-аукционы. Такой подход должен обеспечить открытую конкуренцию между аграриями, установление справедливой рыночной цены и стабильные поступления в государственный бюджет Украины.

Дополнительно глава ведомства отметил, что Фонд государственного имущества рассматривает возможность трансформации государственной земли в финансовый инструмент для инвестирования денег гражданами. Этот механизм планируют реализовать по аналогии с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

О "Земельном банке"

Проект "Земельный банк" создан для централизации государственных сельскохозяйственных земель, которые ранее находились в управлении различных министерств и ведомств. Главная цель инициативы – преодоление теневых схем в сфере аренды госземель и обеспечение равного доступа агропроизводителей к земельным ресурсам. Все торги проходят в электронной системе "Прозорро.Продажи".

Напомним, в мае руководитель ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский объявил о завершении работы в должности из-за разногласий в видении дальнейшей деятельности общества с новой командой Фонда госимущества.

Автор:
Татьяна Ковальчук