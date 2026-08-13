От бронежилетов к футболкам: на Prozorro Market добавили 11 новых товаров для военных

Агентство оборонных закупок ДОТ расширило каталог Prozorro Market для воинских частей от 4 до 15 категорий. Теперь командиры могут за децентрализованные средства быстро покупать бронежилеты, тактическую обувь и полевую форму без самостоятельного поиска поставщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ассортимент товаров в каталоге

Ранее в системе были доступны 4 позиции: пикапы, мотоциклы, баги и квадроциклы.

Наибольший спрос имели:

пикапы (заказ на сумму почти 144 млн грн);

баги (общая сумма почти 72 млн грн);

квадроциклы (общая сумма 10,4 млн. грн.).

Теперь к перечню добавили 11 новых позиций вещевого имущества и техники:

изделия технической маскировки;

термобелье;

бронежилеты;

электрические лебедки для квадроциклов;

индивидуальные маскировочные комплекты (пончо);

брюки костюма летнего полевого;

футболки с короткими рукавами;

костюмы летние полевые;

куртки;

электрические мотоциклы;

тактическая обувь.

Преимущества нового подхода к закупкам

В апреле 2026 года АОЗ ДОТ получила статус централизованной закупочной организации (ЦЗО). Это позволило Агентству взять на себя бюрократические процедуры, ранее каждая воинская часть выполняла самостоятельно:

проведение рыночных консультаций;

унификация технических требований;

установление квалификационных критериев;

проверка и выбор поставщиков.

"Агентство как ЦЗО берет на себя ту часть работы, которую раньше каждая воинская часть должна была выполнять самостоятельно. Мы постепенно расширяем Prozorro Market, чтобы через него можно было закрывать все большее число типичных потребностей военных", — отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Напомним, в июле военнослужащие боевых подразделений ВСУ впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии. Агентство оборонных закупок ДОТ приобрело первую партию из 2000 комплектов на общую сумму 47 млн грн.